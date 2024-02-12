Каллас: война будет продолжаться, пока Россия не поймет, что не может победить

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в очередной раз призвала западных партнеров Украины предоставить ей то вооружение, в котором она нуждается в войне с РФ. Ведь эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока российский агрессор не поймет, что он не может одержать победу.

Об этом политик сказала в интервью австрийской газете Der Standard. Она ответила на вопрос, будет ли 2024 год решающим в судьбе украинского государства.

"Война все еще продолжается. Мы не должны попадать в разные расставленные ловушки. Ошибочно полагать, что войну можно выиграть быстро. Россия готовится к длительному периоду. Война будет продолжаться, пока она не поймет, что не может победить", – сказала на это Каллас.

По ее словам, одна из ловушек состоит в том, что о мире якобы можно договориться. По ее мнению, если согласиться на захват оккупантами территорий, потребности РФ будут удовлетворены.

"Это неправда, что после этого все вдруг станет мирным", – убеждена глава эстонского правительства.

Другими ловушками она назвала страхи и опасения "большего провоцирования" России. Политик подчеркнула, что Кремль как раз и играет со страхом.

"Ловушка заключается и в нас самих – если мы скажем, что наши меры лишь еще больше спровоцируют россиян. Все происходит наоборот: Россию провоцирует слабость, а не сила", – заявила Каллас.

Она отметила, что решающим вопросом на войне является наличие достаточного количества боеприпасов. Именно поэтому партнеры решили предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов. И в целом, по мнению, поскольку Запад сильнее, он должен помочь Украине защитить себя и дать ей то, в чем она нуждается.

"Мы должны верить в победу Украины, а не в то, что Россия, так или иначе, победит. Россия хочет, чтобы мы верили, что Украина не может победить, чтобы мы перестали ее поддерживать", – указала Каллас.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер Эстонии уже отмечала, что военная сила государств, входящих в коалицию по поддержке Украины, в 13 раз больше, чем у России. Поэтому если партнеры предоставят Киеву хотя бы по 0,25% своего ВВП, это создаст поворотный момент в войне и обеспечит украинцам победу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!