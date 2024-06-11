Какие возможности для восстановления Украины откроет конференция в Берлине: ответ эксперта

Во вторник, 11 июня, в Берлине стартовала Конференция по восстановлению Украины. На ней ожидается принятие соответствующих решений по долгосрочной перспективе восстановления нашего государства после войны.

Речь идет, в частности, об инвестициях в строительство и восстановление на последующие годы и десятилетия, ведь это будет длительный процесс. Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Каждая страна должна определить свою роль в восстановлении Украины. Это касается не только восстановления разрушенной инфраструктуры, но и таких процессов, которые сопровождают восстановление, в частности, гуманитарное разминирование, без которого восстановление многих населенных пунктов будет невозможным.

"Сейчас у нас остро стоит вопрос касательно энергетики, это самый важный вопрос. Поэтому вполне возможно, что это и будет основной темой в ближайшее время, поскольку это влияет на экономическое развитие Украины и на многие другие моменты. То есть энергетика будет одним из главных вопросов, а потом уже все остальные, конечно", – считает эксперт.

Он отметил, что международное сообщество может поддержать Украину не только материально. Это может быть работа зарубежных проектных организаций, восстановление нашей энергетики с использованием западных технологий, присутствие в Украине западных строительных компаний, которые будут восстанавливать города и жилищную инфраструктуру.

"Я считаю, что постоянно нужно напоминать, что Украина находится в формате полномасштабной войны и каждый день страдает от ударов российских оккупантов. Потому что иногда возникает такое впечатление, что в Европе, если мы не говорим, со всех возможных международных площадок, об угрозе нашей безопасности в вопросах энергетики, в вопросах безопасности гражданских и другие моменты, то об этом забывают, будто этого не существует. То есть им нужно постоянно напоминать", – добавил Коваленко.

Такие мероприятия, как Конференция в Берлине, это также важное напоминание о том, что полномасштабная война продолжается и нам нужна помощь.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В столице Германии Берлине стартовала двухдневная Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference 2024). Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на ней, призвал всеми силами поддержать украинскую ПВО, президент Украины Владимир Зеленский – обеспечить блекаут российского террора.

– Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время Конференции заверила, что Россию заставят платить за агрессию путем конфискации активов.

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