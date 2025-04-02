Какие новости больше всего интересуют украинцев и из каких источников информации их получают: результаты опроса

Большинство украинцев активно следят за новостями: 65% опрошенных каждый день смотрят, читают или слушают новости. Чаще всего они обращаются к новостям, связанным с войной и агрессией России, а также новостям о ситуации в Украине.

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Социальные сети занимают лидерскую позицию среди источников новостей. Об этом говорится в результатах опроса центра Разумкова.

Так, 65% опрошенных заявляют, что они смотрят, читают или слушают новости каждый день. Еще 19% делают это несколько раз в неделю, а 14% реже. 5% почти никогда не обращаются к новостям.

Региональные отличия показывают, что в Южном и Восточном регионах больше людей не интересуется новостями, чем в других частях страны. К примеру, на Востоке 10% респондентов вообще не следят за новостями, тогда как на Западе только 3%.

Об образовании: люди с высшим образованием чаще смотрят новости ежедневно — 69% по сравнению с 61% среди тех, кто имеет среднее образование.

Интересно, что с возрастом украинцы становятся более активными потребителями новостей. Если среди молодежи (18-29 лет) ежедневно новости смотрят 52%, то среди людей пожилого возраста (60 и более лет) — 73%.

Больше всего людей интересует информация о войне с Россией (75%). Также часто ищут новости об Украине, политике и правительстве (48%). Интерес к международным новостям составляет 43,5%, а новости о погоде и природных катастрофах - 33%. Местные новости также пользуются спросом среди граждан (33%). Реже украинцы ищут информацию о здоровье (22%), социальных проблемах (19%), экономике и финансах (17%), спорте (15%) и развлечениях, поп-культуре, моде, искусстве/книге (14%).

Для поиска информации украинцы больше используют социальные сети — 72%. Популярны также YouTube-каналы (42%) и телеканалы "Единые новости" (39,5%). Меньше людей обращаются к новостным сайтам (21%), радио (11%) или печатным газетам (4%).

В зависимости от региона есть разница в выборе источников. Например, на Юг Украины больше пользуются социальными сетями (83%), а на Западе – телемарафоном "Единые новости" (51%).

С возрастом больше людей выбирает телевидение в качестве основного источника новостей: среди старших (60+) этот показатель достигает 65%, тогда как среди молодежи — всего 15%. Для младших возрастов популярны социальные сети.

Напомним, 31% украинцев считают, что Запад постепенно устает от поддержки Украины, а его помощь ослабевает. Особенно критично украинцы оценивают позицию США – две трети опрошенных считают, что Вашингтон оказывает давление на Киев, принуждая к уступкам перед Россией.

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