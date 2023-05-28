Я уже писал о китайском спецпредставителе с фамилией из трёх букв. И теперь оказалось, что этот китайский Х.й (от Си) возил по Европе такое, что и на голову не налезет.

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Если верить WSJ (впрочем, там могли какие-то моменты произвольно усилить), произошло следующее. Настраивая Европу против Америки (хотя сам Китай с США пытается втихаря договориться), настырный Х.й (от Си) упорно советовал не слушать американцев, а согласиться на территориальные уступки Украины мордору, ещё и приплетя сюда сложную ситуацию в Бахмуте. Европейцы его, конечно, мягко послали по адресу, столь удачно совпадающему с его же именем, но вообще-то с Китаем, столь гнусно себя ведущим надо что-то решать.

Раз большой, но глупый Китай не понимает, что его счастье — в Украине, ибо только она своей Победой обеспечит невозвращение к власти Трампа, который, если вернётся, с удовольствием помножит КНР на совершенно абсолютный нуль, придётся ему объяснять его счастье по-другому.

Украина должна громко на весь мир постоянно заявлять, что принцип незыблемости территориальной целостности для всех стран мира должен применяться одинаково, то есть независимо от того, где они находятся — в Европе или Азии. Вот так чисто по-китайски: никого конкретно не называя, но обозначив просто части света. Чтобы каждый китайский Х.й (от Си) смекнул, что если китайцы считают возможным кромсать Украину, то Цивилизация сочтёт точно так же возможным кромсать и сам Китай: кто чужой целостности не уважает, не будет иметь и своей, ибо целостность уважают на основе взаимности, так что про Тайвань и этот Х.й (от Си), и сам главный китаец могут тогда забыть.

Украина на такую жёсткую и принципиальную постановку вопроса имеет полное моральное право, ибо сама до сих пор последовательно воздерживалась от признания в качестве независимых государств как Тайваня, так и даже Косово, хотя, конечно, очень хотелось бы.

Толстой китайской жопе — и Х.й (от Си) должен это как никто понимать — трудно будет усидеть сразу на двух стульях: где Китай — там целостность, а где Украина — там как получится. Цивилизация с подачи Украины должна это популярно хитровыхитренным китайцам разъяснить — чтобы никакой китайский Х.й (от Си) не строил себе тут иллюзий.

Мир будет признавать целостность только тех, кто и сам чужую целостность тоже признаёт. Остальные — по адресу русского корабля. Х.й его знает.