З приводу нещодавніх висловлювань в ЗМІ посла Ізраїлю в рф С.Гальперін.

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Посол Ізраїлю Сімона Гальперін нещодавно під час інтерв’ю для пропагандистського інформаційного інструменту Кремля RT заявила, що засуджує будь які спроби героїзації "будь-яких союзників нацистів, Бандери, Шухевича" .

Замість того, щоб сконцентрувати свою увагу на двосторонніх відносинах Ізраїлю та рф, країни – яка так активно підтримує та розбудовує союз із екзистенційним ворогом Єврейської держави – Іраном та надає всіляку підтримку ХАМАСУ, пані Гальперін вирішила відпрацювати методичку Кремля та повторює заїжджені наративи московської пропаганди.

Рекомендуємо пані Гальперін у перервах між походами на пропагандистські телеканали ознайомитись із історичними фактами, та не ганьбити себе у публічному просторі заявами на кшталт "союзника нацистів Бандери", який, до відома пані посла, був заарештований та два роки провів у Заксенгаузен - тому ж концентраційному таборі, що й тисячі ні в чому невинних євреїв.

Якщо б пані Гальперін і справді хотіла засудити союзників нацистів, то вона має чудову нагоду – адже зараз вона працює саме в тій столиці – по вулицях якої дружньо, пліч-о-пліч крокували нацисти разом із сталінським генералітетом, у ті самі роки , коли жахи нацизму та Голокосту крокували в Європі.

Дуже прикро, що посол Ізраїлю стає таким примітивним інструментом російської пропаганди.