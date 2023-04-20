Прошел один год и пятьдесят четыре дня войны. Фронт стабилен и лишь в Бахмуте россияне медленно продвигаются вперед. За прошедшие сутки они отвоевали еще несколько домов, а может и целую улицу.

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Американцы объявили о новом пакете военной помощи Украине. В этот раз на 325 млн. долларов. Это дополнительно к пакету в 2,6 млрд. долларов, который США выделило в начале апреля. В этот пакет вошли еще ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и мины.

Номенклатура поставок не вызывает сомнений в том, для чего они предназначены: очевидно, что это боеприпасы для будущего украинского наступления. Надеюсь, что оно будет скоро.

Сегодня в Украину прибыли две системы ПВО “Пэтриот" (из США и Нидерландов) и еще одна система ПВО Iris-T SLM (из Германии). Еще одна система ПВО “Пэтриот" (из Германии) была доставлена накануне. Таким образом, теперь в Украине имеется три “Пэтриота"и около двадцати Iris-T SLM, что резко повышает способность украинских военных поражать российские ракеты. В том числе, теперь уже и баллистические.

Это яркое подтверждение того, что на Западе и в Киеве понимают, что качество украинских ПВО нужно повышать. И постепенно переводить ее на западные системы, поскольку ракеты к российским системам (С-300, Бук и пр.) уже на исходе. (О чем и было написано в ставших скандальными утечках из Пентагона).

Сегодня мюнхенская “Бавария", в четвертьфинале Лиги Чемпионов сыграла дома вничью (1:1) с Манчестер Сити и, по результатам двух игр, вылетела из розыгрыша кубка, поскольку первую игру (в гостях) она проиграла 0:3.

Я только что вернулся со стадиона. Три часа ночи. Настроение ужасное. Погода - тоже. Идут беспрерывные дожди. Я понимаю, что все это “мелкие вибрации" по сравнению с войной в Украине и не стоит об этом писать тут, в “Дневнике войны", но я обещал честно писать о своих эмоциях. Вот я и пишу. Настроение - дерьмовое. И мне почему-то кажется, что это все из-за Путина. Потому, что до войны “Бавария" играла значительно лучше.

И погода до войны тоже была лучше. А в эту весну все время холодно, заморозки и дожди. У меня помёрзли все абрикосы и персики. Говорят, что зима была теплая и мы в Германии смогли обойтись без русского газа. Теперь “Газпром" глумится и предупреждает, что следующая зима может быть холоднее, чем эта.

Знаете что? Пусть они Путина пугают холодной зимой. А мы на их страшилки уже никак не реагируем. Потому, что во-первых, теплая зима компенсировалась холодной весной. Но мы (все равно) как не покупали русский газ, так и не покупаем, а в наших хранилищах все еще 60% газа остается.

А во-вторых, пусть Газпром расскажет про будущую холодную зиму Грете Тунберг и активистам “Последнего поколения", а то они задолбали уже страшными историями про “глобальное потепление". Так что холодная зима может и сделает наши квартиры холоднее, но зато избавит нас от визгов этих сумасшедших.

У меня лично уже никаких нервов не хватает слушать тех, кто утверждает, что мы “украли его мечты". Особенно когда идет такая страшная война и буквально рядом, в Европе у людей крадут не мечты, а жизни.

Сегодня россияне обстреляли “Шахедами" Одессу. Было запущено 12 беспилотников. 10 сбито. 2 “Шахеда" попали в “рекреационный объект". Человеческих жертв - нет.

21 апреля состоится Рамштайн-11. Этот Рамштайн состоится там же, где состоялся первый - в Рамштайне (Германия). Сегодня Ллойд Остин разговаривал с Резниковым и спрашивал его о том, на чем сделать акцент на этой встрече.

Судя по всему, по просьбе Украины главное внимание на встрече 50-ти министров обороны будет уделено увеличению поставок боеприпасов для всех видов украинской ПВО.

Помимо реактивных систем, одной из важных компонентов украинской системы ПВО являются немецкие передвижные спаренные зенитные пушки “Гепард" (главное оружие в борьбе с “Шахедами"). Снаряды для этих пушек делаются в Швейцарии.

Так вот вчера Швейцария официально отказалась поставлять боеприпасы для немецких “Гепардов" в Украине, сославшись на свой нейтралитет и вытекающие из него законы. Теперь, видимо на встрече в Рамштайне, нужно будет решать задачу производства этих боеприпасов где-то в другом месте.

Немцы говорят, что они смогут достаточно быстро наладить их производство. Но в любом случае, на это уйдет какое-то время, поэтому сейчас нужно срочно искать уже готовые боеприпасы у тех стран, входящих в группу Рамштайн, у кого они еще остались на складах.

Вот такие проблемы стоят перед Украиной и всем Западом. Нормальные, рабочие проблемы. Которые конечно будут решены. Так же, как решались и все предыдущие. И мы победим. (Не то, что эта наша “Бавария", туды ее в качель).

Победим потому, что наше дело правое. Поэтому враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!