Украину в этой войне уже атаковали и из россии, и из Беларуси, а теперь ещё и из молдавского Приднестровья. Однако же нам говорят: А вы — бейте только по Украине! Говорят дорогие друзья, дорогие партнёры, дорогие союзники.

Видео дня

Это в честь чего??? По нам — откуда угодно, а мы В ОТВЕТ — только по Украине??? Да, именно так, иначе те, кто нам помогает, обидятся! Уже не все, но всё ещё очень многие. Так они таки помогают или левой помогают, а правой мешают?

Украина защищает от врага человечества себя, Европу, Цивилизацию. И Цивилизация при этом нам запрещает бить туда, откуда летят на нас вражеские самолёты, ракеты, дроны. Которые нас, между прочим, убивают!!!

Скажу честно (мне-то — можно, я же не официальное лицо). Нас убивает не только россия. Нас убивают и наши запуганные хитровыхитренные союзники. На их совести — тысячи украинских смертей.

Спасибо партнёрам за помощь. А так, чтоб помогать (оружием), и при этом не вредить (тупыми ограничениями) — не получается?

Или бесконечная трусость — базовый стандарт НАТО? Когда же из него уже уйдёт всё чемберленовско-меркельское? Всё "Вашингттон пост"-ское? Обама говорил: россия больше хочет изнасиловать Украину, чем мы хотим её защитить. Неужели не все ещё поняли, что сейчас защищаем уже мы, причём и их самих?

Всё — с опозданием, всё — с ограничениями, всё — с испугом. Они опаздывают не на месяцы. Они опаздывают на десятки тысяч убитых. Так и их дикие ограничения, которые тоже нам обходятся в наши жизни. Они боятся, а нас убивают.