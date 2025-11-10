А это вообще ТРЕШ. Чтобы вы понимали, как нашей энергетикой до сих пор предатель Деркач руководил....

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

НАБУ проводить обшуки у Ігоря Миронюка. Який був до цього радником Міністра енергетики Германа Галущенка.

Саме Миронюка називали мої джерела "смотрящім" від Германа по багатьом питанням. До його офісу (точніше бек-офісу) запрошували на розмови підрядників різних проектів на державних енергетичних компаніях.

А ще знаєте який факт? До цього пан Миронюк безкінечну кількість років був помічником і дуже близькою особою зрадника Андрія Деркача!!!! Який, до речі, теж не чужий і пану Галущенку був.