Байден этой ошибки не делал. Её партия демократов, которую не зря называют, в том числе и они сами, партией ослов, сделала без него, а он просто не вмешался в процесс. Чтобы так в подобной ситуации поступил Трамп, даже невозможно представить.

Итак, 3 октября прошлого года голосами 208 демократов, присоединившихся к 8 оголтелым трампистам (именно так: 208 присоединились к 8 — не наоборот!!!), был впервые в американской истории снят с должности спикер Палаты представителей.

Спикер Маккарти демократам чем-то не угодил, хотя искал и находил компромиссы, а в результате этот пост потом получил откровенный трампист Джонсон, который теперь единолично блокирует помощь Украине, имеющую в обеих палатах Конгресса двухпартийную поддержку и уже прошедшую Сенат, но он её полгода "тупо" не выносит на голосование!

У Байдена тогда, 3 октября, конгрессмены-демократы даже не спросили. А он молчал. Главный осёл страны Старый Осёл (по совместительству — Президент Соединённых Штатов Америки) самоустранился, ибо ему, наверно, было безразлично. Если дедушка вообще знал и понимал, что происходит…