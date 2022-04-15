Изъятое в США имущество российских олигархов вряд ли вернется владельцам, – Салливан

Соединенные Штаты Америки не намерены возвращать российским олигархам яхты и другие активы, изъятые из-за санкций. Более того, США готовят новые меры по борьбе с уклонением России от санкций.

В настоящее время американские власти ищут наилучшие способы реализации полученных активов. Об этом рассказал советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Reuters.

По его словам, в ближайшие недели США объявят, какие именно будут предприняты меры, чтобы сделать невозможным уклонение от санкций против РФ. При этом Салливан подчеркнул, что вопрос будет касаться как внутри России, так и за ее пределами.

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Вместе с тем он отметил, что США не планируют возвращать яхты и другие активы, изъятые у российских олигархов, связанных с президентом РФ Путиным.

"Президент активно смотрит, как мы можем справиться с тем фактом, что, когда мы изымаем эти активы, наша цель - не возвращать их. Наша цель – найти им лучшее применение. Но я буду осторожен в своих сегодняшних высказываниях, потому что в настоящее время идет своего рода политический процесс, связанный с тем, как мы в конечном итоге решаем этот вопрос. Но будьте уверены, что цель не в том, чтобы просто посидеть на них какое-то время, а затем сдать все обратно", – сказал Салливан.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Великобритания совместно с партнерами намерена еженедельно усиливать экономическое давление на Россию из-за ее вторжения в Украину. Кроме того, в таком же режиме будут усиливаться санкции против РФ.

К слову, страна-агрессор Россия ввела так называемые зеркальные санкции против сенаторов парламента Канады и членов Палаты представителей американского Конгресса. Они теперь внесены "в российский "стоп-лист" на постоянной основе". Это означает, что американским и канадским политикам запретили въезд на территорию России.