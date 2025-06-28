Израиль обвинил ООН в сотрудничестве с ХАМАС в секторе Газа

Организация Объединенных Наций и Израиль вновь обменялись обвинениями в сотрудничестве с мародерами в секторе Газы. Поводом для этого стала работа израильских Центров распределения гуманитарных грузов GHF – в ООН считают, что израильские военные в Газе помогают мародерам грабить гуманитарную помощь в регионе.

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На самом деле "обвинения Израиля в провалах ООН и действиях террористов ХАМАС – это намеренная тактика", отметили в МИД Израиля. Такое замечание было сделано в ответ на слова генсека ООН Антониу Гутерреша.

"Это Фонды GHF, а не ХАМАС по состоянию на сейчас предоставили более 46 миллионов пайков с едой непосредственно палестинским гражданским лицам. Однако ООН делает все возможное, чтобы противодействовать этим усилиям. Делая это, ООН присоединяется к террористическим группировкам ХАМАС, которые также пытаются саботировать гуманитарные операции Фонда", – указано в заявлении МИД Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в начале июня премьер Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил о приказе своего правительства "активировать сотрудничество" с группировками палестинцев в Газе, которые выступают против террористов ХАМАСа. Речь о так называемых народных силах "Абу-Шабаб", возглавляемых Ясиром Абу Шабабом.

По официальным сообщениям Израиля, указанная группировка совместно с израильскими военными защищают работу Фондов GHF.

Однако в ООН несколько раз заявляли, что израильская военная охрана этих Фондов якобы закрывает глаза, потакает мародёрству со стороны их сообщников из "Абу-Шабаб", а иногда и принимает участие в нападениях на гуманитарные миссии в Газе.

"Армия обороны Израиля никогда не атакует гражданских лиц, и каждый, кто утверждает обратное, откровенно лжёт. Это ХАМАС намеренно атакует и убивает гуманитарных работников GHF (причем это преступление в ООН никогда не осуждали), а также атакует гражданских лиц, которые пытаются получить помощь от GHF", – отметили в МИД Израиля.

Внешнеполитическое ведомство страны добавило, что ООН должна решить: предпочитает ли организация "сохранить свою монополию и систему, которая выгодна ХАМАС", и тем самым продолжая войну, или она заинтересована в доставке гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе?

Напомним, что ранее израильский лидер Нетаньяху заявил, что он готов прекратить войну в секторе Газа. Но это возможно при четких условиях. Во-первых, все заложники должны вернуться домой. Во-вторых, ХАМАС должен сложить оружие. В-третьих, должен быть реализован план президента США Трампа, согласно ему, те жители Газы, которые хотят уехать, могут это сделать.

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