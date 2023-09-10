Израиль хочет облегчить въезд украинцам после угроз Киева отменить безвиз

Израиль хочет облегчить въезд украинцам Это произошло после того, как Киев пригрозил усилить въезд паломникам в Умань на Рош га-Шана и рассмотреть возможность отмены безвизового режима.

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Глава МВД Израиля продлил до 31 января 2024 года срок пребывания в стране украинцам, которые не могут вернуться в свою страну. В это время они могут там работать.

Постановление распространяется на всех находящихся в Израиле украинцев.

"Всем заинтересованным ведомствам направили документ, определяющий отменены подходы к гражданам Украины, прибывающим в Израиль", – заявил глава управления регистрации населения и миграции при МВД Эяль Сисо.

То есть будут задерживать на пограничном контроле только тех, относительно которых есть реальные подозрения – иммиграционного и правового порядка.

"Тем, кто получит отказ – по решению миграционных служб и с одобрения председателя Управления регистрации населения и миграции, – будет позволено быстро приобрести обратный билет, чтобы не ждать процедуры депортации. Им будет позволено передвигаться по территории терминала и делать покупки в дьюти-фри", – добавил Сисо.

Как пишет Ynet, реакция властей Израиля появилась на следующий день после заявления Киева.

"В Украине ожидают взаимности в отношении прибывающих граждан. Так же, как Израиль хочет, чтобы Украина заботилась о паломниках, прибывающих в Умань на Рош га-Шана, так и Украина ожидает, что Израиль перестанет депортировать приезжающих к ней граждан... Пора сделать изменения в отношениях между странами, достичь договоренностей и послать сигнал примирения", – говорилось в заявлении израильских властей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина пригрозила запретить въезд израильским паломникам в Умань, если не прекратится недостойное отношение и депортация украинцев из Израиля. В то же время, ни это, ни война на территории Украины никак не отражается на настроениях израильтян, которые своих планов по паломничеству не меняют.