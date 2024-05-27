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Валерий Чалый
Валерий Чалый

Блог | Из Украины хотят сделать закрытый полигон?

Военная помощь Украине от США

Мене оце "надання дозволу на використання Україною зброї для оборони за межами її території" вже почало дратувати. 

З трьох причин:

По-перше: таке складається враження, що хтось спочатку "питає дозволу" в Москві, а потім надає Україні. Сподіваюся, помилкове…

По-друге: людей вбивають прямо зараз, коли немає жодних дозволів, які б призвели до ескалації (лише в Харкові за останні дні кілька десятків невинних жертв). 

По-третє: заборона у використанні наданих повністю у відповідності до міжнародного права й правил експортного контролю озброєнь за межами території України лише підтверджує все ж таки хибний наратив, що з України хочуть зробити закритий полігон…

Сподіваюся, мої занепокоєння перебільшені й ми побачимо превентивні удари по скупченню того російського атакуючого угрупування, яке зараз збирається (за словами Президента України Володимира Зеленського) на кордонах України за 90 км на північний захід від Харкова.

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