Мене оце "надання дозволу на використання Україною зброї для оборони за межами її території" вже почало дратувати.

З трьох причин:

По-перше: таке складається враження, що хтось спочатку "питає дозволу" в Москві, а потім надає Україні. Сподіваюся, помилкове…

По-друге: людей вбивають прямо зараз, коли немає жодних дозволів, які б призвели до ескалації (лише в Харкові за останні дні кілька десятків невинних жертв).

По-третє: заборона у використанні наданих повністю у відповідності до міжнародного права й правил експортного контролю озброєнь за межами території України лише підтверджує все ж таки хибний наратив, що з України хочуть зробити закритий полігон…

Сподіваюся, мої занепокоєння перебільшені й ми побачимо превентивні удари по скупченню того російського атакуючого угрупування, яке зараз збирається (за словами Президента України Володимира Зеленського) на кордонах України за 90 км на північний захід від Харкова.