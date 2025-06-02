Из адвокатов в соперники: 10 негативных факторов для Украины из-за победы Кароля Навроцкого на выборах президента Польши

Кандидат от оппозиционной национал-консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС) Кароль Навроцкий победил на выборах президента Польши. 42-летний Навроцкий – историк, который исследует тему антикоммунистического сопротивления в Польше. В 2021 году он стал президентом Института национальной памяти. В России его внесли в список разыскиваемых лиц в связи с причастностью к сносу памятников Красной армии возле Польши.

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Результатом победы Навроцкого, как предполагается, станет рост напряженности в отношениях Польши с Евросоюзом и Украиной, усиление антиукраинских настроений в польском обществе и ограничение прав украинских мигрантов.

Навроцкий скептически настроен в отношении Брюсселя и Киева, а также выступает против приглашения Украины в НАТО и ее ускоренного вступления в ЕС. Он активно торпедирует тему Волынской трагедии. В то же время, Навроцкий отметил, что Польша должна стать "главной силой восстановления Украины", когда закончится война, то есть заработать на Украине новый польский президент все же не против.

Основные негативные факторы для Украины и Европы от победы Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше – в материале OBOZ.UA.

Ослабление поддержки Украины в войне с Россией

В отличие от действующего президента Польши Анджея Дуды, который достаточно активно поддерживал и поддерживает Украину в ее войне против России, Навроцкий скептически относится к этому направлению. Да, он признает угрозу от Москвы для Польши, но во время избирательной кампании политик требовал ограничить европейскую и польскую помощь Украине, предоставляя ее сугубо в интересах Польши, что должно быть экстренной мерой, а не постоянной политикой. Он имеет изоляционистские взгляды, это может привести к снижению помощи Украине и торможению европейских санкций против РФ.

Торпедирование исторических ран

Для украинского сообщества имя Кароля Навроцкого впервые громко зазвучало прежде всего со скандальным закрытием следствия по делу операции "Висла". В 2023 году Комиссия по преследованию преступлений против польского народа Института национальной памяти Польши обнародовала заявление о закрытии следствия, отметив, что "операция имела превентивно-защитный, а не репрессивный характер". 17 июля 2024 года Окружной суд Варшавы постановил, что Институт национальной памяти Польши должен возобновить расследование акции "Висла". Не трудно догадаться, к чему будет стремиться Навроцкий на посту президента страны.

Кароль Навроцкий, как председатель Польского института национальной памяти (IPN) неоднократно высказывался относительно Волынской трагедии, подчеркивая необходимость почтения памяти жертв и решения исторических вопросов между Польшей и Украиной. При этом Навроцкий критиковал украинскую позицию по эксгумации, считая ее неприязненной к Польше. Он отмечал, что страна, которая не может ответить за такие жестокие преступления против своих соседей, не может быть частью евросообщества. Украинское Министерство иностранных дел отреагировало на заявления Навроцкого, назвав их манипулятивными и призвало польских политиков не использовать вопрос сложных исторических периодов во внутриполитической борьбе, особенно накануне выборов.

Навроцкий также высказывался за создание музея жертв Волынской трагедии в Польше, заявляя о "необходимости почтения памяти более 120 тысяч погибших". В Украине эту цифру погибших поляков считают значительно преувеличенной и попыткой манипуляции и давления на наше государство. Также Навроцкий поддержал инициативу о запрете пропаганды символов украинского национализма в Польше, в частности символики, связанной с Бандерой. Он считает, что такие символы не должны иметь места в современной Польше, ведь ассоциируются с идеологией, которая привела к массовым убийствам поляков.

Осложнение интеграции Украины в ЕС и НАТО

Президент Польши имеет влияние на внешнюю политику и может влиять на позицию страны по расширению ЕС. Именно на положительное влияние и рассчитывали украинцы, когда Польша получила право председательства в Совете ЕС 1 января 2025 года сроком на полгода. Однако как-то заметного прорыва не произошло, а с победой Навроцкого Польша может блокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз и может стать менее активным лоббистом Украины в Брюсселе.

На последних дебатах перед первым туром голосования Навроцкий отметил: "Нашей стране не стоит быть слишком оптимистично настроенной относительно вступления Украины в ЕС или НАТО". Политик заявил, что не видит Украину членом Европейского Союза или НАТО, пока не будут решены исторические вопросы, важные для Польши, в частности вопрос ответственности за Волынскую трагедию. По его мнению, страна, которая не признает исторических преступлений, не может быть полноправным членом международных альянсов.

До этого всего Навроцкий подписал декларацию лидера националистической "Конфедерации" Славомира Менцена, тем самым заручившись поддержкой его избирателей. Среди прочего документ, который он одобрил, предусматривает, что в случае его победы он как президент Польши не подпишет "закон о ратификации вступления Украины в НАТО". Политик также пообещал не отправлять польских военных в соседнюю страну, даже если об этом попросит президент США Дональд Трамп.

Обострение ситуации с украинцами в Польше

Навроцкий неоднократно признавал, что Польша сделала много для помощи украинцам после полномасштабного вторжения России в Украину, и отмечает, что предоставление таких прав и льгот не может быть бессрочным. Он активно выступает за ограничение прав украинцев в Польше и раздувает антиукраинские настроения своими заявлениями: "Если президент Зеленский плохо относится к нам, мы имеем право это сказать. Миллионы поляков хотят это озвучить. Я считаю, что имею право быть голосом тех, кто не согласен с тем, что нас затопило украинское зерно и неравная конкуренция".

Что касается прав украинцев в Польше, то Кароль Навроцкий считает, что социальные и медицинские услуги должны быть прежде всего для граждан Польши. В публичных выступлениях он, в частности, заявил, что польские матери имеют право стоять в очереди к врачу перед украинками. Эти слова вызвали критику, но также нашли поддержку среди части избирателей. Из-за таких популистских или праворадикальных заявлений Навроцкого более чем возможны ущемления прав украинских беженцев и трудовых мигрантов, ограничения в сфере трудоустройства или соцпомощи и рост бытовой ксенофобии.

Влияние на транзит и торговлю

"Украинское зерно "затопило" польских фермеров", говорит Навроцкий, подчеркивая, что Польша и ЕС должны жестко реагировать на этот "негативный фактор". Из-за этих и других предвыборных заявлений Навроцкого, Польша как ключевой транспортный коридор для Украины, может оказаться под вопросом. На что точно можно "рассчитывать", так это на усиление таможенного или транспортного давления со стороны Варшавы и новые препятствия для украинского сельскохозяйственного экспорта в ЕС.

Проблемы с Германией

Победа Навроцкого создает напряжение в отношениях с Германией. Поэтому все более заметный польско-немецкий союз по поддержке Украины будет под вопросом. Навроцкий выступает за то, чтобы Германия выплатила Польше репарации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Он считает это вопросом исторической справедливости. По его словам, немецкая оккупация привела к массовым потерям, и Польша имеет право на компенсацию. Он называет действующего премьер-министра Дональда Туска чуть ли не немецким агентом. Все это не способствует рабочим отношениям между главными государствами, которые поддерживают Украину в войне против России.

Евроскептицизм

Из-за достаточно жестких заявлений новоизбранного президента относительно внутренней политики ЕС и Украины многие считают, что Польша как важный игрок ЕС превратится в фактор нестабильности внутри союза. Он отмечает защиту исторической правды, экономической независимости и политического суверенитета Польши. Его заявления и политическая риторика направлены на усиление роли Польши как самостоятельного игрока в Европе. Навроцкий последовательно выступает против идеи европейской федерализации. Он поддерживает модель ЕС как союза национальных государств. По его мнению, попытки превратить ЕС в централизованную структуру противоречат суверенитету стран-членов, в частности Польши. Он призывает к пересмотру некоторых механизмов влияния Брюсселя на внутреннюю политику, что будет вносить напряжение в отношения между Варшавой и Брюсселем.

Неоднозначная ситуация в отношении России и связи с пророссийскими политиками

С одной стороны, Навроцкий считает, что Запад, и особенно лидеры ЕС, в частности правительство Германии и французская дипломатия, долгое время терпели агрессивную политику Кремля. По его мнению, многолетняя зависимость от российских энергоносителей усилила позиции России перед началом полномасштабной войны против Украины. С другой, Навроцкий заявил, что готов садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным, если этого потребуют польские интересы. Он отметил, что хотя не имеет доверия к Путину как к человеку, на посту президента должен руководствоваться интересами государства, даже в общении с враждебными лидерами.

В своем политическом багаже новый польский президент имеет и непонятный визит в Москву в июле 2018 года, когда он занимал должность директора Музея Второй мировой войны. Навроцкий находился в России с 23 по 25 июля, однако по возвращению делегации в Польшу музей не опубликовал никакой информации об этой поездке. С кем именно встретился Навроцкий и с какой целью – не сообщалось. В Польше противники Навроцкого предполагают, что политик возможно имел контакты даже с российскими спецслужбами. Лично Кароль Навроцкий подтвердил, что он действительно посещал Москву в 2018 году, однако отметил, что это было в рамках служебной поездки.

Непонятным являются и другие шаги Навроцкого. Так, во время избирательной кампании политик заручился поддержкой лидера "Альянса за объединение румын" Джордже Симиона, который накануне проиграл собственные выборы президента и который является достаточно токсичным персонажем в Европе из-за своих пророссийских взглядов. Симион принял участие в предвыборном митинге Кароля Навроцкого в Забже и назвал его "будущим президентом Польши". Премьер Польши Дональд Туск резко отреагировал на встречу ультраправых кандидатов в президенты Польши и Румынии.

"Россия счастлива. Навроцкий и его пророссийский румынский коллега Джордже Симион на одной сцене за пять дней до президентских выборов в Польше и Румынии. Все понятно".

Политический раздор в Польше

Результат нынешних выборов в Польше будет иметь далеко идущие последствия для дальнейшей политики страны. Дело в том, что со времени прихода к власти коалиции под руководством Дональда Туска в 2023 году ключевые правительственные инициативы блокировало вето президента Анджея Дуды, который является союзником оппозиционной партии "Право и справедливость". Победа Тшасковского могла бы изменить этот сценарий, поскольку правительственное законодательство больше не будет сталкиваться с президентским вето. Это обеспечило бы согласованную работу ветвей власти и позволило бы начать реализацию реформ, ведь у правящей коалиции недостаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть президентское вето. Все указывает на то, что победа Навроцкого масштабирует эту проблему. Накануне Дональд Туск предупреждал, что победа Навроцкого может не только заблокировать реформы, но и ослабить позицию Польши в ЕС на фоне войны России против Украины. Это не пустые слова, ведь все выглядит так, что польские политики больше всего будут погружены во внутреннее противостояние, что конечно ослабит их внешнее внимание, а возможно и помощь Украине и участие Польши в общеевропейских мероприятиях по поддержке нашей страны.

Усиление ультраправых

После окончания голосования политик уже пообещал "объединить патриотический лагерь в Польше, лагерь людей, которые хотят нормальную Польшу без нелегальных мигрантов". Также новый польский президент активно легализует польских ультраправых политиков. Кароль Навроцкий для своей победы пошел на достаточно угрожающий шаг для страны – прямое сотрудничество с ультраправыми, которые набирают все больше оборотов и поддержки, подписав с лидером ультраправой партии "Конфедерация" Славомиром Менценом декларацию, которая состоит из восьми пунктов. Два из них касались Украины: "Я не позволю отправлять польских солдат на территорию Украины" и "Я не подпишу закон о ратификации вступления Украины в НАТО".

Менцен известен тем, что активно выступал против предоставления Украине военной помощи, призывая к нейтралитету Польши в войне и отказа от участия в международных санкциях против России. Он достаточно жестко выступает против украинских беженцев в Польше. Дальнейший рост популярности подобных политиков может изменить сначала политический ландшафт, а затем и саму жизнь Польши до неузнаваемости. Для этого есть все возможности, ведь два кандидата от токсичной антиукраинской партии "Конфедерация", ультраправые политики Славомир Менцен и Гжегож Браун, получили в первом туре президентских выборов суммарный результат более 20% голосов.

Надо искать пути для понимания с новым президентом Польши

Следует сказать, что Кароль Навроцкий фактически один из конструкторов той ситуации, в которой сейчас оказалось польское общество. Сейчас мы имеем с одной стороны раскол польского общества, а с другой – все эти антиукраинские настроения, которые росли в последнее десятилетие из-за исторических вопросов, которые поляки решили активно раздувать. Предыдущие польские президенты и Квасьневский, и Качиньский, они с украинскими же президентами Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко и Петром Порошенко сделали формулу, которая казалось бы работала – "извиняемся и извиняем". Это касалось как раз сложных исторических вопросов и казалось, что вопрос решен, но когда президентом стал Анджей Дуда, как раз он использовал достаточно активную украинскую тематику и после этого никакие польские выборы не проходили без того, чтобы украинский вопрос, условно говоря, не использовался жестко и в негативном контексте – таково мнение в примере. исследований "Пента" Александр Леонов.

По мнению эксперта, в целом эти результаты выборов теперь задают вопрос – устоит ли правящая коалиция во главе с Дональдом Туском, может ли быть задан вопрос о вотуме доверия этому правительству, а также о новых парламентских выборах. Ввиду усиления влияния ультраправых в Польше проблемы будут не только у Украины, но и у Европейского Союза.

"Что касается взаимоотношений с Украиной, то есть и вопрос личного характера, потому что уже упомянули, что у господина Навроцкого могут быть претензии к Владимиру Зеленскому такие персональные, поскольку украинский лидер во время одного из своих визитов в Польшу наградил г-на Тшасковского, мэра Варшавы и соперника по выборам, и не встретился с Навроцким. Сегодня Украине надо искать возможности для установления контакта с новым президентом, возможно, искать их через определенных политиков, через наших друзей на Западе, и искать возможности для того, чтобы выстраивать свою политику на европейском направлении, по существу, уже с учетом позиций Польши", – отмечает Александр Леонов.

Что касается антиукраинской риторики, то Александр Леонов считает, что Навроцкому придется считаться с реальностью, потому что действительно украинцев, во-первых, много в Польше, во-вторых, это противоречит, в том числе, обязательствам страны перед ЕС. И третье, не менее важное, что по разным данным, как раз вложение украинцев в экономику Польши очень значительно. Польша экономически выиграла от тех беженцев, которые сейчас работают в Польше, потому что украинцы вкладывают в экономику Польши существенно превышает то, что Польша должна отдавать украинцам. Более того, и Европейский Союз тоже дает деньги Польше за то, что она принимает украинцев. Некоторые страны, как и Венгрия, на этом даже спекулируют, мол, вот мы приняли большое количество украинцев и поэтому мы не можем принимать там мигрантов из других стран и так далее.

"На мой взгляд, что все-таки или господину Навроцкому придется спускать на тормозах эти заявления, или это приведет, как минимум, отток украинцев из Польши в другие страны Европейского Союза и тогда мы еще посмотрим, собственно говоря, на ситуацию, которая будет в Польше. Я думаю, что здесь, знаете, будет ситуация, когда идеология будет соревноваться побеждает", – считает Александр Леонов.