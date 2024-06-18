Декілька днів тому у Швейцарії відбулася історична для українського народу міжнародна подія. Вже можемо говорити про висновки.

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Глобальний саміт миру – організований Україною заради миру. Миру в Україні та в усьому світі. Вперше обʼєдналися континенти, щоб знайти шляхи закінчення війни в нашій країні на основі Формули миру Президента Володимира Зеленського.

Завдяки важливій, кропіткій роботі представників української влади й всього українського народу до Саміту вдалося залучити безпрецедентну кількість учасників – 101 країну та міжнародну організацію з усіх континентів. Це, безперечно, свідчить про успіх української дипломатії та особистого лідерства Президента Зеленського.

На детальне обговорення Саміту було винесено 3 з 10 пунктів Формули миру Президента: ядерна та продовольча безпека, а також гуманітарний аспект.

Коротко про те, що ж вдалося затвердити в підсумковому спільному комюніке:

▫️Українські АЕС та установки, зокрема ЗАЕС, повинні працювати безпечно й захищено під повним суверенним контролем України та відповідно до принципів МАГАТЕ.

▫️Безперешкодний доступ до морських портів у Чорному та Азовському морях — важливий крок для продовольчої безпеки всього світу. Напади на цивільні порти та інфраструктуру є неприйнятними.

▫️Усіх військовополонених мають обміняти. Усіх депортованих і незаконно переміщених дітей та цивільних українців повинні повернути додому.

Звичайно, це не означає, що Україна відмовляється від інших пунктів Формули. Щодо них продовжать роботу й запропонують певні рішення та Action Plan.

Усім країнам варто розуміти, що війна в Україні – це питання глобального масштабу, яке впливає на мир та безпеку у ВСЬОМУ світі. Саме тому УСІ країни повинні обʼєднатися навколо цієї теми, комунікувати й погоджувати наступні кроки на шляху до Перемоги України у війні з росією.

Роботи ще багато, але те, що вже вдалося – неймовірний результат для України. Такі події демонструють наочно, що весь цивілізований світ – за Україну. І вселяють впевненість , що в єдності нарешті вдасться досягти всеосяжного, справедливого і стійкого миру в Україні.