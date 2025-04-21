IT-коалиция: Люксембург и Исландия передали Украине оборудование почти на €2 млн

Украина получила от IT-коалиции очередную поставку оборудования. Его профинансировали Люксембург и Исландия.

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Об этом сообщило Министерство обороны. Общая стоимость этой помощи составляет около 2 млн евро.

"Спасибо странам ИТ-коалиции за усиление технологической устойчивости нашей армии. С этим оборудованием мы увеличим возможности для качественной и надежной связи в Вооруженных силах Украины, что очень важно на линии боевого столкновения", – отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

В этот раз партнеры передали:

– 3 288 точек доступа разных моделей;

– 500 маршрутизаторов;

– 460 зарядных станций с солнечными панелями;

– 872 телефона.

В ведомстве добавляют, что это уже третья поставка ИТ-коалиции в 2025 году. В январе этого года в рамках инициативы Эстония, Нидерланды и Люксембург передали Украине оборудование стоимостью 3.3 млн. евро, а также в феврале – на 7.5 млн. евро.

Справка

ИТ-коалиция – это одна из коалиций способностей в рамках Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). Она поддерживает вооруженные силы Украины и Министерство обороны в области ИТ, связи и кибербезопасности.

Напомним, что за 2024 год страны-партнеры Украины по ИТ-коалиции аккумулировали 482 млн. евро вкладов в поддержку Вооруженных сил нашей страны. За эти деньги была обеспечена защищенная связь для украинских воинов, закуплены лицензии SAP – системы, которая переводит поставки и учет в армии в цифровой формат. Также 71 миллион евро было направлено на совместные закупки оборудования и программного обеспечения.

ИТ-коалиция была создана в рамках Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в сентябре прошлого года. Ее сфера – связь, компьютеризация и кибербезопасность войск. В состав коалиции входят Эстония и Люксембург (лидеры в коалиции), Бельгия, Британия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Финляндия, Швеция и Япония.

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