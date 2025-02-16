Президент Польши Анджей Дуда в интервью польскому телевидению на вопрос о Волынской трагедии заявил: "Никто не хочет сказать: да, мой дед и мой отец вместе совершили геноцид, мы связаны с этим убивавшим народом". Это он так отозвался об украинском народе. Я бы польскому президенту ответил так: мой дед и отец, как деды и отцы многих десятков миллионов украинцев не совершали геноцида.

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Мой дед, как боец ​​Первого Украинского фронта, освобождал территорию Польши от нацистов, в частности, Краков и трагически известный концлагерь Аушвиц-Биркенау. 180 тысяч бойцов Первого Украинского фронта, где 60% личного состава были украинцы, пали на польской земле. Без них Польша никогда не освободилась бы от нацистов собственными силами только с помощью западных союзников. В общей сложности во время Второй мировой войны Украина потеряла погибшими почти 10 миллионов своих людей, демографические потери составляют огромные 14 миллионов.

Это 50% человеческих потерь всего бывшего СССР. За столь весомый вклад в борьбу с фашизмом Украину как члена антифашистской коалиции пригласили стать основателем ООН. Украинский народ сам пострадал от геноцида Кремля, потеряв 10 миллионов от убийства голодом в течение трех Голодоморов: 1921-22 годов; крупнейшего по человеческим потерям Голодомора 1932-33 годов; и послевоенного Голодомора 1946-47 годов. Таким образом, если польский президент хочет знать потери Украины от геноцидной политики Кремля, то это 10 миллионов человек и от страшных действий Третьего Рейха – ещё 10 миллионов погибших. Поляки также потеряли миллионы человек во время господства Третьего рейха, но не обвиняют немцев в том, что они принадлежат к геноцидной нации.

Во время российского владычества над Польшей в ходе нескольких общенациональных восстаний против российского гнёта погибло больше человек чем на Волыни в 1943-44 годах. Плюс десятки тысяч поляков были расстреляны в сталинский период. Напомню, что все защитники Брестской крепости погибли от подлой политики россиян в сентябре 1939 года. Им пообещали мирный выход из крепости, однако всех расстреляли, когда польские защитники должны были свободно пройти мимо рядов красноармейцев.

Точно так, россияне сделали с украинцами в Иловайске в 2014 году, когда пообещали окруженным украинским бойцам свободный проход, а затем цинично всех расстреляли. Во время Варшавского восстания 1944 года 1-я Русская дивизия СС убила больше поляков, чем погибло на Волыни. И это в польской столице, а не в историческом украинском крае. Командира русской дивизии СС Каминского Гитлер отдал приказ расстрелять за совершённые зверства. Однако в Варшаве почему-то никто не упоминает о геноциде польского народа русскими. Что касается украинского народа, то он не связан с геноцидом поляков.

Украинский народ сам страдал геноцидом. А именно от убийственной политики сталинской Москвы и гитлеровского Берлина. Кроме того, украинский народ очень пострадал во время пребывания в составе Российской империи и Речи Посполитой. Во время много столетнего господства Польши над украинскими землями, наносилась большая обида украинскому народу на национальной, социальной и религиозной почве. Но мы понимаем, что за это несут ответственность не польский народ, а шовинисты, которые кичливо относились ко всему украинскому. И мы не требуем прощения от официальной Варшавы за столетние угнетения украинцев, ведь это не приведёт ни к каким конструктивным решениям в украинско-польских отношениях, которые могут иметь большую перспективу, учитывая нависающую российскую опасность над всем европейским континентом, включая Польшу.

В этом контексте мы больше упоминаем совместные боевые действия против Москвы в начале 17 века. Тогда польские войска вместе с запорожскими казаками несколько раз захватывали столицу Московского государства и держали её в кулаке. В последний раз, осенью 1618 года польско-казацкие войска могли уничтожить царскую династию Романовых, господство которой в течение трёхсот лет принесло тяжёлые последствия для национальной жизни поляков и украинцев.

В Кремле это помнят, потому делают всё возможное, чтобы разрушить стратегический польско-украинский тандем в противодействии путинской агрессии. Москва вкладывает огромные средства, чтобы посеять взаимные подозрения и раздор между украинским и польским народами. Блокирование украинской границы польскими фермерами нанесло значительный ущерб ситуации на фронте. Задержки с перевозками товаров в Украину нанесли огромный ущерб украинской экономике. И если в 2022 году Москва планировала нанесение удара с территории Беларуси вдоль украинско-польской границы, чтобы отсечь логистику и помощь, шедшую от западных партнеров украинцам, то в 2024 году это сделали сами польские фермеры. Они были недовольны транзитом украинских сельскохозяйственных продуктов, которые вроде бы могли нелегально осесть на польской территории.

В это время Россия через белорусско-польскую границу перевозила в разы больше своей сельхозпродукции, чем Украина, но это почему-то никого не беспокоило. Стало ясно, что за действиями сил, блокирующих польско-украинскую границу, стоят российские спецслужбы. Неудивительно, что один из митингующих носил плакат "Путин приди!".

Настораживает и другое заявление президента Польши. Он недавно стал предупреждать, что Варшаву и Европу ожидают проблемы, когда после войны в Украине военные ветераны поедут через границу и могут создать много проблем, объединяясь в криминальные группировки, как это было с бывшими советскими военными после войны в Афганистане. Это у него, пожалуй, информация по российским фильмам конца 80-х – 90-х годов прошлого века. Но Афганистан прошли и американские военные, так почему это не беспокоит господина президента.

Кроме того, украинские бойцы держат на себе фронт для защиты не только Украины, но и всей Европы. Потому они реальные герои, а не потенциальные правонарушители. Если польский президент не доверяет бывшим участникам боевых действий относительно их правовой дисциплины, пусть проверит, сколько бойцов польской Армии Краевой после окончания Второй мировой войны перешли в криминальные группировки. И, наконец, до конца непонятно прошлогоднее заявление А.Дуды, что Крым исторически всегда был в составе России. Это незнание истории общей и собственно истории Крымского полуострова, в частности. За последние 3 тысячи лет, когда историки точно знают, как развивались события на полуострове чуть ли не по годам, Крым был в составе России менее 180 лет. Если точно, из этих 3-х тысяч лет всего 175.

То есть для любого интересующегося историей человека – это откровенная манипуляция. Однако советники польского президента очевидно активно используют исключительно российские материалы оценки развития событий в Крыму, которые содержат эту историческую чушь и дают повод для якобы легальности захвата полуострова российской армией. Понятно, что президент не историк, однако доверять российским толкованиям истории как первоисточникам очень опрометчиво. Кремль горячо хлопал такому заявлению, а в Варшаве даже до конца не понимали почему.

Поэтому наконец хочется сказать польским партнёрам. Нам очень жаль польских гражданских лиц, погибших во время трагических событий 1943-44 годов на Волыни, как и украинцев. Это большая трагедия и действительно очень сложная страница польско-украинских отношений. В Киеве искренне желали её перевернуть не с целью забвения погибших поляков и украинцев, а с целью развития плодотворных и взаимовыгодных связей без обременительных обстоятельств. Между тем оказалось, что это не так. В Варшаве и Кракове решили Волынскую трагедию сделать национальным символом, но сознательно не обращая внимания на события, предшествовавшие этой трагедии.

Польское правительство в двадцатые-тридцатые годы прошлого века вело откровенно антиукраинскую политику на территории Волыни. Эта территория всегда была связана с формированием и развитием украинской нации. Приход сюда первых поляков состоялся только после Люблинской унии, то есть после 1569 года. В 1938-39 годах польское правительство поставило задачу превращения Волыни в исторически польскую территорию, что влекло за собой переселение сюда не только семей военных ветеранов, но и всех желающих из других краёв с целью создания здесь польского большинства.

Этот опыт позже использовала Москва, когда после преступного насильственного выселения крымских татар с Крымского полуострова туда начала завозить людей из отдаленных уголков России, а затем селила там семьи военных советских ветеранов. Такая политика официальной Варшавы не могла не вызвать огромное сопротивление среди украинского населения. После начала нацистской оккупации украинцы Волыни узнали о планах польского правительства в изгнании в Великобритании продолжить свою политику полонизации на Волыни после окончания войны с Третьим Рейхом. То есть превращение древнего украинского края в якобы историческую польскую территорию.

Жаль, что местное польское население стало заложником проведения шовинистической политики собственного правительства. В некоторой степени это было продолжением политики польского господства на этой территории ещё со времени Первой Речи Посполитой. Варшава, наконец, должна понять простые факты, что годы польского господства над украинцами являются несчастливым периодом украинской истории.

Мы очень хорошо помним, как Польша вместе с Москвой делили между собой Украину пополам в 1686 и 1921 годах. А непонимание этого и приводит к поспешным политическим решениям. И если кто-то думает, что сможет шантажировать блокадой евроинтеграционного пути Украины, когда Киев якобы не признает свою вину за события на Волыни, то это большая геополитическая ошибка. Москва этого слишком желает, но почему это поддерживает Польша?

Россия смогла поставить на политическую повестку дня Польши вопрос Волыни, а за свои куда большие зверства против поляков так и не ответила перед польским народом. Досадно, что Варшава не видит в этом деле российский след. Не будем даже вспоминать трагическую авиа катастрофу в России с президентом Л.Качинским на борту в 2010 г. Тогда погибла большая часть польской политической элиты. Неужели даже это ничего не научило поляков.

Лучшей формы взаимного примирения как "прощаем и просим прощения" нет. Это и есть фундамент взаимного уважения украинского и польского народов, которого целесообразно придерживаться. У украинцев есть куда больше исторических поводов требовать от Варшавы извинений и признания вины. Но мы понимаем, что именно идеи национального примирения должны быть основными.