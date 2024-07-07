'История не повторяется, но часто рифмуется': Туск указал на опасность визита Орбана в Москву

После визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву вряд ли кто-то может чувствовать себя безопаснее. Его встреча с Владимиром Путиным является тому доказательством.

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Такое мнение глава польского правительства Дональд Туск высказал в соцсети X (Twitter). Он отметил, что история не повторяется, но часто рифмуется.

"Есть ли кто-то, кто чувствует себя безопаснее после обмена информацией между Виктором Орбаном и Владимиром Путиным о "послевоенной европейской архитектуре безопасности"? История не повторяется, но часто рифмуется", - написал Туск.

Напомним, что Виктор Орбан 5 июля прибыл "с мирной миссией" в столицу страны-агрессора РФ Москвы. На встречу политика с российским диктатором Владимиром Путиным через несколько дней после того, как он был в Киеве и призвал к прекращению огня перед переговорами, отреагировали в МИД Украины.

Во время встречи российский диктатор напомнил о своем ультиматуме относительно начала переговоров с Украиной. В то же время, Виктор Орбан после публичной части встречи с Путиным опубликовал в сети фотографию с надписью о необходимости действовать ради мира.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, комментируя визит Орбана, заявила, что ни одно умиротворение не способно остановить агрессивную войну российского диктатора Владимира Путина против Украины.

– Премьер-министр Чехии Петр Фиала прокомментировал визит своего венгерского коллеги Виктора Орбана в столицу государства-террориста России Москву. Он заявил, что у политика нет мандата вести переговоры от имени Евросоюза с диктатором Владимиром Путиным.

– А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Виктор Орбан должен рассказать о результатах своего визита в Москву на саммите Альянса.

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