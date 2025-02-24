Це голосування в ООН — історичне. Україна при підтримці партнерів відстояли базові наративи стосовно російської агресії проти України і якось врятували обличчя американських партнерів (ну це вже так склалося. Всі люблять перемоги, але інколи в дипломатії важливо промовчати про очевидне, щоб забезпечити майбутні стратегічні досягнення).

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Не зважаючи на те, що резолюція, яку внесли США також набрала 93 "За" (з кількома ключовими європейськими, не російськими! поправками) точно вам можу сказати - це дійсно велике досягнення української дипломатії в складних умовах!

Результат - не зіштовхне Україну зі США, але показує підтримку України, яку США не зможе ігнорувати.

Я писав, що на жаль зараз немає представника України в ООН та Міністра закордонних справ України там, але виступ заступниці Міністра закордонних справ України пані Марьяни Беци (попри перенасиченість, як на мене, аргументами) дійшов до багатьох мізків і сердець. Пані Марьяна зробила це блискуче.

Величезна вдячність тим, хто підтримав резолюцію та спільні дипломатичні зусилля. Особливо хотів би відзначити яскраві виступи представників Іспанії, Канади та професійну роботу представника Франції!

Українські дипломати, з врахуванням реальних складних обставин, спрацювали достойно! Молодці!