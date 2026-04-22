Испания передаст Украине 100 бронемашин VAMTAC: что о них известно. Фото

Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила, что Мадрид передаст Киеву партию из ста бронеавтомобилей VAMTAC для нужд пограничников. Также в пакет военной помощи будут включены 155-мм боеприпасы для артиллерийских подразделений.

Видео дня

Об этом сообщает Cadena SER. Поставки военной помощи начнутся в начале мая 2026 года.

"Это сотрудничество демонстрирует приверженность нашей страны защите демократических ценностей, свободы и справедливого и прочного мира", – сказала политик во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев в среду, 22 апреля.

В то же время украинский президент обсудил с главой Минобороны Испании оборонное сотрудничество между Киевом и Мадридом. По его словам, в Киеве рассчитывают на расширение программы SAFE и появление совместной украинско-испанской продукции.

"Проинформировал о ситуации на фронте и постоянных российских ударах. Благодарен за поддержку украинской ПВО ракетами до Hawk и Patriot. Это вооружение дефицитное, и поэтому помощь Испании очень важна для нашей защиты от массированных российских атак", – сказал глава государства.

Минобороны Украины подтверждает помощь

Министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил договоренность о военной помощи от Испании. По его словам, стороны согласовали ключевые направления сотрудничества для усиления обороноспособности и реализации ключевых приоритетов безопасности.

"Договорились о дальнейшем сотрудничестве в масштабировании производства украинских дронов. Отдельный трек – развитие возможностей ПВО. Работаем над модернизацией средств, снятых с производства, и углубляем кооперацию с Испанией для расширения их возможностей. Также обсудили участие Испании в совместном европейском проекте по созданию противобаллистических решений", – сказал министр.

По его словам, важным является вклад Испании в программу PURL для поддержки поставок ракет к ЗРК Patriot. Также по его словам, Украина и Испания работают над интеграцией различных типов ракет и повышения применения их эффективности.

Что известно о бронеавтомобилях VAMTAC

Заметим, что URO VAMTAC – испанский бронеавтомобиль, разработанный на базе армейского внедорожника Humvee. Экипаж машины состоит из водителя и десанта из трех военнослужащих. Под капотом автомобиля шестицилиндровый турбодизельный двигатель Steyr мощностью 188 л (в новых версиях ST5 – до 245 л.с.).

Максимальная скорость равна 135 км/ч по автомагистрали. Машина способна бездорожные подъемы, боковые уклоны и брод глубиной от 750 мм до 1,5 м.

Как сообщал OBOZ.UA, Мадрид собирается передать Украине пять ракет Patriot на общую сумму около 15 миллионов евро. Хотя они не самые современные, однако их стоимость составляет около 3-4 миллионов долларов за единицу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!