'Искандеры' и 'Кинжалы' тоже двойного назначения': Мельник объяснил, почему Запад больше всего боится именно 'Орешника'

В странах НАТО растет беспокойство из-за применения Россией ракеты "Орешник", которая потенциально может нести ядерную боеголовку. В то же время военные эксперты отмечают, что аналогичные риски заложены и в системах "Искандер" и "Кинжал", которые ежедневно используются в войне против Украины.

Видео дня

До момента поражения цели невозможно точно определить тип их заряда, что повышает уровень стратегической неопределенности. Об этом в интервью рассказал эксперт по международной безопасности Алексей Мельник для OBOZ.UA.

Реакция Запада на "Орешник" связана не столько с его уникальными характеристиками, сколько с тем, что эта система воспринимается как носитель ядерного потенциала. При этом он подчеркивает, что и "Искандеры", и "Кинжалы" имеют двойное назначение, то есть могут нести как обычные, так и ядерные боезаряды.

Важным фактором остается то, что при запуске ракеты невозможно оперативно определить ее комплектацию, а следовательно – уровень угрозы. Это создает дополнительное напряжение для систем раннего предупреждения и политического принятия решений в кризисных ситуациях.

Отдельно эксперт обращает внимание на действующие договоренности между США и Россией по предупреждению о пусках баллистических ракет стратегического назначения. Такие механизмы существуют прежде всего для предотвращения ошибочного восприятия запусков как начала ядерной атаки, а не из гуманитарных соображений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что элементы ракетного комплекса среднего радиуса действия "Орешник" на территории Беларуси базируются на территории аэродрома "Кричев-6". Это подтвердили данные железнодорожных перевозок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!