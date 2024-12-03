'Иранские 'шахеды' и ракеты из КНДР могут прилететь в страны НАТО': Порошенко призвал мир к единению против 'оси зла'

Украина и ее западные партнеры должны объединить усилия и политическую волю для обеспечения страны необходимым вооружением, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина и спасти мир в Европе.

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Об этом сказал лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, во время выступления в Council on Foreign Relations в Вашингтоне.

Он отметил, что мощности военно-промышленного комплекса России и ее союзников, Ирана и КНДР, сейчас преобладают мощности Запада и никто не может сказать, куда завтра полетят тысячи "шахедов" или ракет.

"Следующие 50 дней решающие для будущего мира, а не только для будущего Украины. Каждый день – это потерянное время. Десятки невинных убитых мирных украинских граждан. Знаете ли вы, сколько ударных беспилотников, производимых в Иране или изготовленных по иранской лицензии в России, атаковали Украину в сентябре? 1700. А в октябре? 2070. Когда именно кого-то из государств – членов НАТО будут атаковать 2000 иранских ударных беспилотников – то ли Румынию, то ли страны Балтии или еще кого-то? Никто вам не может сказать. Это новое качество войны. Эта война отличается от 2014 года, и эта война отличается от 2022 года. Вы знаете, сколько ракет, в том числе баллистических, в том числе корейских, получили россияне только в октябре? Более 2000. А сколько ракет ПВО в то же время получили мы? 130", – констатировал пятый президент.

Как мы можем со 130 ракетами противовоздушной обороны уничтожить такое количество? Это доказательство того, что это не война России против Украины. Это война России, Ирана, Кореи, потому что 40% этих ракет были северокорейскими. И неизвестно, куда полетят эти ракеты после Украины", – предостерегает Порошенко.

"Знаете ли вы, какая цена для Украины артиллерийского снаряда, произведенного в Пенсильвании сейчас? Более 6000 долларов. Вы знаете цену, которую Путин платит Северной Корее за каждый артиллерийский снаряд для российской артиллерии? 450", – объясняет Порошенко.

"Что нужно делать? Мы должны перевести экономику на военные рельсы. И мы должны быть конкурентоспособны против "оси зла" – Северной Кореи, Ирана и России. Наш артиллерийский снаряд должен стоить 500 долларов. И мы должны производить их больше. Нам нужно производить больше ракет, но мы не можем выигрывать только количеством. У нас технологично развитая нация. Мы должны научиться выигрывать эту битву с помощью технологий. Украина не может количественно одолеть Россию. Потому что у нас есть резерв на один миллион человек – а у России 27. Но вся коалиция НАТО сильна экономически и технологически. И мы должны превзойти Россию разумом и технологиями", – подчеркнул лидер партии "Европейская солидарность".

"Мы должны выиграть битву против российских ударных беспилотников, против российских систем радиоэлектронной борьбы и дронов. Россия атаковала Украину 2000 ударных иранских беспилотников. Что нам делать? У нас должно быть 3000 атакующих беспилотников для нападения на Россию. В этой ситуации мне непонятны дискуссии о ракетах большой дальности. Почему атакуют объекты критической энергетической инфраструктуры – больницу, университет, и мы не имеем права давать ответ по законным военным целям? Это несправедливо. Нет объяснений", – заметил пятый президент.

"Тем, кто говорит, что это может привести к третьей мировой войне – вы знаете мою рекомендацию по Путину? Единственный язык, на котором можно с ним говорить, – это язык нашей объединенной силы. Я рассчитываю на президента Трампа. Он очень хорошо говорит на этом языке. Пункт номер два: Путин идет настолько далеко, насколько мы ему позволяем. И пункт номер три. Не бойтесь Путина. И не бойтесь победы Украины. Не бойтесь победить Россию. Лучше, эффективнее и дешевле остановить Путина в Украине", – резюмировал Порошенко.