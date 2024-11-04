'Инвестиции в украинскую оборону и вызовы перед зимой': Зеленский в Киеве встретился с Анналеной Бербок. Фото и видео

В Украину 4 ноября с визитом прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. С президентом Украины Владимиром Зеленским они провели переговоры относительно военной поддержке ВСУ со стороны Берлина, инвестиций в украинскую оборону и защиты энергетической инфраструктуры Украины в преддверии зимы.

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Об этом Зеленский сообщил на своем канале в Telegram. Он поблагодарил Бербок за визит и помощь украинскому народу со стороны ФРГ.

Он подчеркнул, что Украина очень рассчитывает на усиление оборонной поддержки Украины со стороны Германии в следующем году, что критически важно для нашей победы над российскими оккупантами.

"Ценим весомую военную и финансовую помощь Украине со стороны правительства Германии. Рассчитываем на усиление оборонной поддержки Украины со стороны Германии в следующем году. Это критически важно для нашей победы", – отметил глава государства.

Зеленский также подробно рассказал немецкой делегации о ситуации на передовой и первоочередных оборонных нуждах украинских воинов.

"Особое внимание во время встречи – путям усиления двустороннего сотрудничества в закупке оружия у украинских производителей. Отдельно обсудили План победы, который Владимир Зеленский представил лидерам государств-партнеров, и его реализацию", – отметили в Офисе президента.

Также во время переговоров шла речь об имплементации Формулы мира и подготовке к проведению второго Саммита мира.

"Среди других важных тем встречи – вызовы перед началом зимы, в частности, усиление противовоздушной обороны и пути защиты энергетической инфраструктуры Украины", –добавили в ОП.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский поручил решить проблему уязвимости Украины перед российскими авиабомбами и "Шахедами", которыми враг все сильнее терроризирует украинцев.

Во время Ставки Верховного главнокомандующего и. о. командующего Воздушными силами Анатолий Кривоножко доложил о резком росте атак России с использованием дронов "Шахед" – количество которых по сравнению с минувшей осенью увеличилось примерно в десять раз.

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