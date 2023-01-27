Вчерашняя публикация министром обороны Алексея Резникова фото украинской военной машины получила значительный общественный резонанс. Интрига раскрыта: на фотографии – украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана", и государство профинансировало ее серийное производство.

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Розробка української САУ – робота підприємств, які входять до складу Національної асоціації оборонної промисловості. Розробник - "Краматорський завод важкого верстатобудування", партнер проекту, який виконує роботи з бронювання, - "Українська бронетехніка".

Це перша українська САУ, що може використовувати боєприпаси стандарту НАТО – 155-мм калібру. Її розробка розпочалася ще у 2016 році. Перший етап випробовувань закінчився за місяць до повномасштабного вторгнення. Далі – випробовування на полі бою, які вона пройшла успішно. Головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний, зокрема, відзначив важливу роль, яку "Богдана" відіграла у звільненні острова Зміїний.

Незважаючи на складні обставини, в яких ми всі сьогодні працюємо, український військово-промисловий комплекс, працює на повну та розвивається.

Працюємо на Перемогу!