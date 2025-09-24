'Интересный момент': в США объяснили, с чем связано заявление Трампа о возможности Украины вернуть все оккупированные территории

Президент США Дональд Трамп впервые публично высказался о полном освобождении территорий Украины от российских войск. Он призвал Европу и США действовать совместно для усиления санкций против России.

По информации Радио Свобода, Трамп подчеркнул необходимость объединенных действий союзников и готовность США поддерживать оборону НАТО в случае угроз. Представитель Госдепартамента США Ян Бейтсон уточнил, что речь идет прежде всего о новых санкциях против РФ.

Президент США во время выступления на Генассамблее ООН критически оценил роль организации и призвал к решительным шагам для завершения войны в Украине. Он отметил, что Европа продолжает покупать российскую нефть и газ, что позволяет Кремлю финансировать войну.

Трамп подчеркнул, что полагаться на дипломатию и переговоры недостаточно без синхронных санкций и действий союзников. Он также подтвердил готовность США защищать страны Балтии и Польшу от нарушений воздушного пространства Россией, включая уничтожение агрессивных самолетов и дронов.

На встрече с президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке Трамп обсуждал успехи украинской армии и возможности ускорить освобождение территорий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Украина находится в позиции, чтобы победить и вернуть все свои территории в первоначальных границах. Это возможно с поддержкой Европы и НАТО, считает он.

Также напомним: заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о якобы победе Украины в войне с Россией. Политик назвал такие высказывания "попаданием в альтернативную реальность".

