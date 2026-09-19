"Инструмент дезинформации и шпионажа": Сибига призвал закрыть центры "Русский дом" по всему миру

Украина обратилась к правительствам стран мира, где до сих пор действуют центры "Русский дом", с призывом признать угрозу национальной безопасности, которую представляет эта сеть. В частности , такие культурные центры до сих пор действуют как минимум в семи европейских странах.

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Фактически такие центры являются инструментами дезинформации, дестабилизации и шпионажа. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в посте в социальной сети Х.

Что известно

"Нельзя недооценивать когнитивное измерение современной войны. Россия ведет глобальную борьбу за умы людей, используя разветвленную сеть инструментов и каналов, в частности "Россотрудничество" и культурные центры, известные как "Русские дома" (Russkiy Dom)", – написал Сибига.

По его словам, фактически такие центры служат инструментами дезинформации, дестабилизации и шпионажа.

Такие очаги дезинформации в настоящее время продолжают действовать как минимум в семи европейских странах, несмотря на волну закрытий.

Особенно впечатляют масштабы деятельности этой сети в Африке, Центральной и Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке.

Министр отметил, что в ряде стран официальная инфраструктура этой сети остается нетронутой. В некоторых государствах "Русский дом" интегрирован в российскую дипломатическую инфраструктуру.

Сибига отметил, что Украина официально обратилась к правительствам стран мира с призывом признать угрозу национальной безопасности, которую представляет эта сеть.

"Мы привели аргументы в пользу ограничения их деятельности и полного закрытия этих центров", – написал Сибига.

Он подчеркнул, что одобряет меры, принятые властями в различных странах Европы для блокирования деятельности этих сетей. Так , в частности, в Германии такой "Русский дом" в Берлине закрыли после многих лет его пагубного влияния.

"В нашем общем европейском доме нет места "Русским домам", которые распространяют военную пропаганду и активно работают на подрыв мира в Европе", — говорится в материале.

Что предшествовало

4 июля в Кишиневе, Молдова, окончательно прекратил свою деятельность так называемый "Русский дом". С тех пор по крайней мере часть его функций выполняет отдел культуры российской дипломатической миссии в Молдове.

Правительство Александра Мунтяну напомнило об одном из рисков функционирования "Русского дома" – вербовке на войну в Украине.

В Германии после инцидента с дроном возле аэропорта Лейпцига обсуждали возможные санкции против "Русского дома" в Берлине. В федеральном правительстве рассмотрели возможность расторжения соглашения, регулирующего работу российского культурно-информационного центра.

В правительстве Германии обсуждали потенциальные санкции. Впервые они могут напрямую коснуться "Русского дома" на Фридрихштрассе в Берлине. Расторжение соглашения, определяющего правовые основы работы центра, больше не считается неприемлемым сценарием.

"Русский дом" позиционируется Москвой как культурный центр. Его оператором является российское государственное агентство "Россотрудничество". После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в июле 2022 года Европейский Союз включил агентство в санкционный список и заморозил его активы.

В то же время санкционные ограничения не запрещают учреждениям, подпадающим под санкции, владеть своими зданиями и тратить на это средства.

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