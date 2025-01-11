'Империи уже нет, идиот': Борис Джонсон эмоционально обругал Путина. Видео

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заматерился, когда говорил об имперских амбициях Владимира Путина. Он подчеркнул: Западу важно донести до кремлевского диктатора, что Россия больше не империя и "все кончено".

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"То, что делает Путин, архаично и варварски, и он должен понять, что Эстония, Латвия, Литва – ни одна из этих стран больше не является частью Российской империи, и то же самое касается Украины. Все кончено. Кон-че-но! Больше нет империи, Владимир, ты е***ый идиот! Извините за выражение. Но так оно и есть", – эмоционально заявил политик в интервью Delfi.

Он раскритиковал Запад за давнее "хронически двусмысленное" отношение к Украине. Потому что некоторые считали, что она "часть российской сферы влияния", а не часть Запада.

"И я думаю, что самое важное, что нам нужно донести до Путина, это то, что Россия больше не империя и все кончено.

Знаете, когда-то и у нас была империя, это правда. Я имею в виду – наши зрители это знают – у нас была империя, которая была в семь раз больше Римской империи. Это была самая большая империя в истории мира. Сегодня от нее практически ничего не осталось. Кир Стармер смог даже отдать острова Чагос, черт возьми, чего ему не следовало делать, и это катастрофа. Но мы довольны нашей постимпериалистической ролью. Вам не нужно контролировать другие страны. Если вы любите кого-то, отпустите его!" – сказал Джонсон.

Он поддерживает присоединение Киева к НАТО. И проблему с российской агрессией без гарантий статьи 5, по его мнению, не решить.

"Мы можем найти краткосрочные решения, временные решения, но целью должно оставаться НАТО", – уверен британский экс-премьер.

Как писал OBOZ.UA, ранее Борис Джонсон предложил разместить британские войска в Украине в случае достижения перемирия. По его словам, многонациональная европейская миротворческая миссия должна взять на себя ответственность за обеспечение охраны на линии разграничения при прекращении огня в Украине.

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