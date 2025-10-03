'Их судьба – жить рядом с Россией': Орбан отличился новым заявлением об Украине

Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз, потому что венгры якобы не хотят быть в одном союзе с украинцами, чтобы не разделить их судьбу. Зато судьба украинцев – быть рядом с Россией, считает венгерский премьер Виктор Орбан.

Поскольку для принятия страны в Европейский Союз требуется единодушие всех стран-членов, Венгрию не беспокоит, что кроме нее другие 26 государств за вступление Украины в ЕС. Об этом он сказал в эфире Kossuth Radio.

Сложная судьба украинцев

"Венгры не хотят быть в Европейском Союзе вместе с украинцами. По моему глубокому убеждению, если вы находитесь с кем-то в федеративном устройстве, вы разделяете его судьбу. А Украина – с очень сложной судьбой. Почему мы должны разделить с ними эту сложную судьбу?" – спросил венгерский премьер.

Орбан считает, что у граждан Венгрии судьба "намного легче", чем у украинцев.

"Нам их жаль, мы им сочувствуем. Они героически борются, и мы должны их поддерживать, но мы не хотим с ними общей судьбы", – подчеркнул он.

В чем сложность

Орбан объяснил: "сложная судьба" украинцев в том, что они не только живут рядом с Россией, но и постоянно воюют с россиянами.

"Находясь в одном федеративном устройстве с украинцами (если мы примем их), мы также должны воевать с русскими. Если вы находитесь в федеративной системе с кем-то и на вас нападают, рано или поздно придется посылать своих солдат. А мы не хотим умирать за Украину", – сказал он.

Ошибка Европы

Позиция Европы помогать Украине в войне с захватчиками является ошибочной, считает Орбан. Зато ЕС мог бы заключить с Украиной стратегическое соглашение.

"Моя позиция заключается в том, что европейская военная стратегия, которая была представлена в Копенгагене, базируется на ошибке. Европейская военная стратегия говорит, что россияне исчерпают экономические ресурсы и не будут иметь достаточно денег, чтобы производить оружие с такими темпами, как сейчас (потому что сейчас у них дела идут очень хорошо). И русские потерпят экономический крах, возможно, даже будут восстания в России, и поэтому им придется отказаться от своих военных целей. После того, как они выведут свои войска, украинцы смогут снова аннексировать эти территории – это, кстати, пятая часть страны. Таков европейский военный план", – объяснил венгерский премьер.

А "ошибка", по его мнению в том, что "эта стратегия не отвечает на два вопроса: как долго это продлится и сколько это будет стоить". То есть помогать соседям восстановить справедливость – это слишком дорого и долго, считает Орбан.

Что предшествовало

Во время саммита Европейского политического сообщества Орбан заявил, что настоящая опасность для ЕС в "угрозе экономической стагнации и в потере конкурентоспособности", а Россия для Европы угрозу не несет. Как он подчеркнул, Европа "сильнее России".

Также ранее венгерский премьер заявил о слабости России – мол, она не может навредить ни всему ЕС, ни отдельно Венгрии, поскольку является слабой в военном, экономическом и демографическом смыслах.

Как сообщал OBOZ.UA, ни одна страна не может блокировать вступление Украины в Европейский Союз, поскольку это желание самой страны и воля Европы. В частности, не может этого делать и Виктор Орбан, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

