'Никто не может блокировать вступление Украины в ЕС': Зеленский приравнял позицию Орбана к действиям России. Видео

Ни одна страна не может блокировать вступление Украины в Европейский Союз, поскольку это желание самой страны и воля Европы. В том числе не может этого делать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Он также добавил, что позицию Орбана аналогична действиям России, которая ведет агрессивную войну против Украины.

"Мы имеем проблемы с Венгрией. Мы можем об этом открыто говорить. Потому что Виктор Орбан имеет выборы. Поскольку он имеет выборы, он из-за этого блокирует путь мощной страны в ЕС", - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что вступление Украины в ЕС пока все еще зависит от единства и совместного решения стран-членов блока. И единственнаяпроблема, которую имеет Украина на своем пути – это позиция пророссийской Венгрии.

"Россия поэтому и начала войну. Из-за нашего выбора двигаться в сторону Европы. Потому что мы разделяем те же ценности, что и другие европейские страны", - резюмировал президент.

Что предшествовало

2 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против членства Украины в ЕС и Североатлантическом альянсе. В частности, он заявил, что его государство якобы не хочет быть вместе с Украиной в любой совместной международной организации. В ответ глава украинской дипломатии Андрей Сибига напомнил венгерскому премьеру, чтосуществует много организаций, к которым венгры и украинцы уже принадлежат.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Андрей Сибига в сети прокомментировал – а точнее, потроллил последние противоречивые оправдания Орбана и своего венгерского коллеги Сийярто о нарушении украинского воздушного пространства венгерскими беспилотниками.

