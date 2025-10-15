'Их капитаны не знают, как сняться с якоря': Рютте призвал не воспринимать Россию слишком серьезно

Генсек НАТО Марк Рютте призвал не переоценивать боевые возможности России и не паниковать из-за возможности прямого конфликта с НАТО. По его словам, Россия – угрожающий актор, но ее потенциал часто преувеличивают.

Именно поэтому Запад должен сохранять холодный ум и доверять собственным войскам. Об этом Рютте сказал в среду, 15 октября.

"Давайте доверять нашим военным. У них лучшее оружие, они очень хорошо обучены. Мы делаем это уже более 70 лет – мы знаем, как это сделать", – заявил Рютте, подчеркнув необходимость сосредоточиться на подготовке и адекватном финансировании обороны.

В то же время он подчеркнул, что не стоит "воспринимать россиян слишком серьезно".

Генсек объяснил, почему даже при условии агрессивных действий со стороны диктатора, который готов приносить большие жертвы, Запад должен сохранять готовность.

"Если у вас есть диктатор, готовый пожертвовать миллионом людей в войне с Украиной и за год достичь лишь очень небольших успехов на Донбассе, – если он выступит против НАТО, то мы готовы. Но, конечно, не стоит преувеличивать то, на что способна Россия. И мы знаем, что их пилоты истребителей, как известно, не очень хорошо управляют этими истребителями, а их капитаны не знают, как снять якорь", – сказал он.

По мнению Рютте, именно возможность таких сценариев оправдывает инвестиции в оборону.

Стоит отметить, накануне Рютте, выступая в Словении 13 октября, заявил, что сломанная российская подводная лодка Б-261 "Новороссийск", которая "охотилась на ближайшего механика" в Средиземном море, позорно ковыляет домой. Сейчас в этой акватории практически не осталось российского военно-морского присутствия. Рютте высмеял Россию из-за "сломанной" субмарины.

Как сообщал OBOZ.UA, российская дизель-электрическая подводная лодка Б-261 "Новороссийск", которая является носителем "Калибров", всплыла у берегов Бретани (регион на северо-западе Франции).

