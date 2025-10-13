'Ковыляет домой': Рютте высмеял российскую подводную лодку, которая сломалась у берегов Франции

Сломанная российская подводная лодка Б-261 "Новороссийск", которая "охотилась на ближайшего механика" в Средиземном море, позорно ковыляет домой. Сейчас в этой акватории практически не осталось российского военно-морского присутствия.

Видео дня

Такое саркастическое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Словении 13 октября. Он высмеял Россию из-за "сломанной" субмарины, его цитирует Reuters.

"Сейчас, фактически, почти не осталось российского военно-морского присутствия в Средиземном море. Есть одинокая и сломанная российская подводная лодка, которая ковыляет домой с патрулирования", – сказал Рютте.

Он также с иронией сравнил ситуацию с романом Тома Кленси "Охота на "Красный Октябрь" и отметил, что она напоминает не шпионскую драму, а скорее комедию.

"Сегодня это больше похоже на охоту на ближайшего механика", — пошутил Рютте.

Что произошло в Средиземном море

На днях у побережья Франции заметили дизельную подводную лодку "Новороссийск" Черноморского флота РФ. Субмарина всплыла у берегов Бретани.

Ранее на ее борту сообщали о серьезных технических проблемах. В частности речь шла о том, что возникли повреждения в топливной системе "Новороссийска" и топливо начало поступать прямо в трюм.

После того как "Новороссийская" всплыл, Франция отправила для наблюдения за ним фрегат. А в НАТО в очередной раз заявили, что готовы защищать себя, постоянно следя за ситуацией на море.

Российская сторона привычно начала врать. За поребриком заявили, что подводная лодка "Новороссийск" поднялась на поверхность в Ла-Манше якобы для соблюдения правил навигации и не имела никаких серьезных неисправностей. По официальной версии Москвы, она возвращалась на базу после выполнения задач в Средиземном море.

В то же время власти Нидерландов сообщили, что субмарину видели на буксире в Северном море, что ставит под сомнение версию российских военных.

После инцидента Нидерланды усилили мониторинг за движением российских кораблей в Северном море.

Как сообщал OBOZ.UA, российская дизель-электрическая подводная лодка Б-261 "Новороссийск", которая является носителем "Калибров", всплыла у берегов Бретани (регион на северо-западе Франции).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!