"Игра с огнем": в ГУР объяснили, чем грозит России приближение к "красной кнопке"
Москва может и дальше шантажировать мир ядерным оружием, но в целом эта тактика уже не сработала. Шантажа со стороны Кремля не испугалась ни Украина, ни мир.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона. "Я думаю внутри самой верхушки кремлевской прекрасно понимают, что это игра с огнем", – сказал он.
Юсов добавил, что власти в Москве осознают, что приближение к "красной кнопке" будет означать окончательный крах РФ, уничтожение действующего режима и будущего той же кремлевской элиты.
"Поэтому угрожать могут, выпивший Медведев может написать еще много гневных постов, но это уже никого не испугает и стратегически безусловно ничего не изменит", – отметил представитель ГУР.
Как сообщал OBOZREVATEL, по данным разведки Норвегии, РФ впервые с советских времен возобновила вывод в море кораблей с ядерным оружием.
При этом в конце января в Белом доме заявили, что не видят никаких признаков того, что РФ готовится применить ядерное вооружение. Там также обещают ответ в случае реализации такого сценария.
По мнению российского политолога Андрея Пионтковского, США в случае применения ядерного оружия Россией в Украине не будут наносить ядерный удар в ответ, но сделают гораздо "больнее", уничтожив все вооруженные силы РФ. Москва уже получила четкие предупреждения от Вашингтона.
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