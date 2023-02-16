'Игра с огнем': в ГУР объяснили, чем грозит России приближение к 'красной кнопке'

Москва может и дальше шантажировать мир ядерным оружием, но в целом эта тактика уже не сработала. Шантажа со стороны Кремля не испугалась ни Украина, ни мир.

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Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона. "Я думаю внутри самой верхушки кремлевской прекрасно понимают, что это игра с огнем", – сказал он.

Юсов добавил, что власти в Москве осознают, что приближение к "красной кнопке" будет означать окончательный крах РФ, уничтожение действующего режима и будущего той же кремлевской элиты.

"Поэтому угрожать могут, выпивший Медведев может написать еще много гневных постов, но это уже никого не испугает и стратегически безусловно ничего не изменит", – отметил представитель ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным разведки Норвегии, РФ впервые с советских времен возобновила вывод в море кораблей с ядерным оружием.

При этом в конце января в Белом доме заявили, что не видят никаких признаков того, что РФ готовится применить ядерное вооружение. Там также обещают ответ в случае реализации такого сценария.

По мнению российского политолога Андрея Пионтковского, США в случае применения ядерного оружия Россией в Украине не будут наносить ядерный удар в ответ, но сделают гораздо "больнее", уничтожив все вооруженные силы РФ. Москва уже получила четкие предупреждения от Вашингтона.