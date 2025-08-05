"Игра на руку враждебным нарративам": посол Украины ответил польским радикалам за клевету на лозунг "Слава Украине!"

Посол Украины в Польше Василий Боднар резко отреагировал на заявления депутата Сейма от партии "Конфедерация", который в пренебрежительной форме высказался об украинском лозунге "Слава Украине!". Дипломат назвал такие комментарии недопустимыми и подчеркнул, что они играют на руку враждебным нарративам, которые пытаются расколоть демократическое сообщество.

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Об этом Боднар написал на своей Facebook-странице. Он отметил, что с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Польша показала настоящую силу солидарности. Благодаря поддержке поляков миллионы украинцев нашли убежище от российской агрессии, а Украина получила первые партии оружия и гуманитарной помощи.

"Мы помним и глубоко ценим эту поддержку, которая не знала границ и не зависела от политических взглядов – она действительно стала одним из факторов нашей устойчивости", – подчеркнул дипломат.

Боднар отметил, что в Украине высказывания депутата Сейма Польши от партии "Конфедерация" вызвали удивление и беспокойство. Он, в отличие от многих других польских парламентариев, официальный национальный лозунг нашего государства – "Слава Украине!" – вспомнил в недопустимой форме.

"Под лозунгом "Слава Украине!" украинские военные идут в бой, защищая свою землю от российского агрессора, защищая независимость своего государства, а также безопасность Европы, в частности, Польши. Лозунг "Слава Украине!" является символом национального духа, достоинства, единства и обороны Украины. Во всем мире "Слава Украине!" – это распространенный способ выражения поддержки суверенитета Украины и героизма ее народа", – отметил Боднар.

По его словам, лозунг "Слава Украине!" стал символом несокрушимости перед агрессией страны-оккупанта РФ и объединяет людей по всему миру, которые поддерживают Украину в ее борьбе. Для украинцев он, как отметил Боднар, имеет такое же глубокое значение и вызывает такое же большое уважение, как для поляков лозунг "Niech żyje Polska!". Он также напомнил, что этот лозунг неоднократно звучал в стенах Верховной Рады Украины и вызывал только положительные эмоции.

Посол добавил, что украинский лозунг не имеет ничего общего с нацистскими идеологиями, а попытки связать его с крайними течениями являются ошибочными и работают на пропаганду врага.

"В Украине законом запрещено использование как нацистской, так и советской символики. Спекуляции вокруг лозунга "Слава Украине!" с попыткой привязать его к крайним нацистским идеологиям являются ложными и неоправданными. Они играют на руку враждебным нарративам, направленным на раскол демократического сообщества", – подчеркнул он.

Боднар подчеркнул, что демократия предусматривает свободу слова, однако она не может служить прикрытием для публичного унижения национальных символов, лозунгов и ценностей, которые являются выражением национального единства, и распространения враждебных нарративов.

"Призываем к взвешенности в высказываниях, взаимному уважению и воздержанию от действий, которые могут нанести вред взаимному доверию между нашими народами. Слава Украине! Niech żyje Polska!" – подчеркнул посол.

Что предшествовало

Депутат польского Сейма Роман Фриц назвал лозунг "Слава Украине!" нацистским. Так он отреагировал на то, что одна из депутаток во время дебатов завершила свое выступление словами "Слава Украине!".

"Здесь мы имели пример позорного поведения – бандеровского и нацистского! В польском Сейме таких вещей еще не было. Это будто здесь кто-то бы закричал "Sieg Heil!" Это позор!", – заявил Фриц.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-спикер Сейма, один из лидеров ультраправой коалиции "Конфедерация" Кшиштоф Босак заявил, что в Польше неофициально сотрудники полиции и других служб хотели бы возвращения безвизового режима со многими странами, в том числе и с Украиной. Бесконтрольная масштабная иммиграция из постсоветских стран несет риски усиления влияния РФ.

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