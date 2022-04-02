Як відомо, останні роки Україна всіляко співпрацювала з Грузією та Молдовою у справі успішної євроінтеграціїї для цих 3 держав.

Більш за те, в березні 2021 року було утворене так зване АСОЦІЙОВАНЕ ТРІО - України, Грузії та Молдови для синхронізації спільного руху до ЄС. Документ про це підписали Міністри закордонних справ трьох країн.

Проте, війна Росії проти України суттєво вплинула на ситуацію.

Україна, яка нині захищає не лише своє державу та своїх громадян, а й мир і безпеку Європи, правомірно і справедливо подала заявку на пришвидшений вступ до Європейського Союзу та вже активно співпрацює з інституціями ЄС для його отримання. В той же час, Грузія та Молдова намагаються скористатися українським прикладом і теж подають відповідні заявки.

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Проте, ВІДМОВА від надання САНКЦІЙ РОСІЇ цими державами, змушує Україну вимагати від ЄС розглядати нашу заявку на пришвидшений вступ ОКРЕМО від заявок Грузії та Молдови.

Популярно кажучи:

Україна обрала цінності СВОБОДИ, ГІДНОСТІ й НЕЗАЛЕЖНОСТІ, а Грузія і Молдова - дешевий РОСІЙСЬКИЙ ГАЗ і преференції в ТОРГОВЛІ з Путінською Росією?!

Отож можемо зробити висновок: війна російської орди міжнародного злочинця Путіна і прагматизм очільників Грузії та Молдови ЗРУЙНУВАЛИ так зване АСОЦІЙОВАНЕ ТРІО для спільної та успішної ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Це в свою чергу визначило окремі та різні шляхи цих держав до членства в ЄС.

Тут доречно також перефразувати знамените висловлювання Михайла Грушевського на похоронах героїв Крут про те, що є цинічним і несправедливим прагнення багатьох прослизнути БЕЗПЛАТНИМИ ПАСАЖИРАМИ в ЦАРСТВО СВОБОДИ.