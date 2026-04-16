'Хотели видеть большие деньги, но не сложилось': Бессмертный рассказал, как ВСУ сорвали бизнес-планы команд Трампа и Путина

Изменение позиции президента США Дональда Трампа по ослаблению санкций против российской нефти связано с провалом его экономических планов. Ключевую роль в этом сыграли удары Вооруженных сил Украины по энергетической инфраструктуре России.

Видео дня

Такое мнение высказал дипломат Роман Бессмертный в интервью OBOZ.UA.

По его словам, несмотря на предыдущие инсайды о возможном продолжении ослабления санкций, этого не произошло из-за отсутствия результатов. Во-первых, ситуация на энергетическом рынке не стабилизировалась. А во-вторых, "не сложилось" и с бизнес-планами команд Трампа и Путина.

Бессмертный отметил, что у Путина, Дмитриева и Виткоффа был месяц, чтобы наладить условный "бизнес" с партнерами, однако фактические результаты оказались минимальными.

"Чем этот бизнес завершился? Два танкера на Кубу. Для Трампа это не результат. Он хочет видеть большие деньги, но не сложилось", – объяснил дипломат.

Важный фактор влияния

Бессмертный подчеркнул, что решающим фактором стали действия украинских военных, которые нанесли удары по ключевым объектам российской экспортной инфраструктуры, в частности в Усть-Луге и Приморске. Это существенно усложнило возможности России экспортировать нефть и реализовывать экономические планы.

В результате, по словам Бессмертного, у США исчез смысл идти на дальнейшее ослабление санкций, поскольку ожидаемого экономического эффекта не произошло.

"В результате исчез смысл продолжать ослабление санкций. Сейчас у России выбор: либо восстанавливать экспорт, либо сокращать добычу. Если сокращение будет значительным – никакого "бизнеса" не будет вообще. Поэтому Трамп нервничает и действует хаотично", – объяснил Роман Бессмертный.

Как сообщал OBOZ.UA, санкции США против российской нефти снова начали действовать.Администрация Дональда Трампа не продлила отсрочку действия этих ограничительных мер, введенную ранее из-за войны против Ирана и блокировки Ормузского пролива.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!