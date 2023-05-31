Прошел один год и девяносто пять дней войны. За прошедшие сутки существенных изменений на фронте не произошло. ВСУ опять обстреливали дальние тылы российской армии на юге, в районы Мелитополя и Мариуполя.

Видео дня

Есть заслуживающие доверия свидетельства, что в результате этих обстрелов была уничтожена российская военная база в селе Юрьевка, Мариупольского района. (Пишут о гибели около ста российских военнослужащих). Также говорят о сильном взрыве на окраине Мелитополя, на территории завода “Автоцветлит".

В ночь на 30 мая россияне атаковали дронами Киев и Киевскую область. Всего был запущен 31 беспилотник Shahed-136/131 иранского производства, 29 из них уничтожили силы украинской ПВО. Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в Киеве погибла 33-летняя женщина, ранены девять человек, в Киевской области травмированы четыре человека. Повреждены жилые дома, автомобили, нежилые сооружения.

Событием дня стал налет дронов на Москву. В российских официальных сообщениях говорится о восьми дронах, проукраинские же источники пишут о тридцати двух БПЛА. По российской версии пять дронов были сбиты средствами ПВО, а три - отклонены с помощью РЭБ. Видимо эти отклоненные три дрона и попали в жилые дома на юго-западе Москвы.

Жертв нет. Два из трех попавших в многоэтажки дрона не взорвались. Никакого серьезного ущерба Москве и ее пригородам эта атака не принесла, но обломки от пяти сбитых беспилотников упали на Рублевке. И это обстоятельство породило массу саркастических и злорадных комментариев не только в украинских пабликах, но даже и у россиян.

Не надо быть крупным специалистом по России, чтобы знать как “простые" россияне ненавидят обитателей Рублевки. Едва ли не сильнее, чем украинцев. И если обитателям Рублевки становится неуютно и страшно, то рядовые москвичи (а тем более жители российской глубинки) не в силах скрыть своего злорадства. Пусть даже если этот страх у российской элиты вызвали украинцы.

По этому поводу даже Владимир Соловьев выступил с приторно-гневными криками в адрес злорадствующих российских рендеков и говорил, что “мы один народ" и что на Рублевке тоже живут русские люди.

Меня лично немало позабавила экспертиза Рудольфыча о расовой чистоте обитателей Рублевки и вообще - забота о национальном единстве русского этноса. Если уж он начал беспокоиться на этот счет, то видать там с единством совсем беда. А может это и хорошо? Поживем - увидим.

Днем выступил Путин. Был он вял и скучен. Рассказал, что это месть за бомбардировки Киева. И что российская ПВО “сработало штатно, но есть над чем работать". И дальше, как по заученному, повторил все свои мантры про то, что “не мы первыми напали", что-то опять про НАТО и угрозу, про вашингтонских кукловодов и киевскую хунту. Опять призвал украинский народ перестать поддерживать Зеленского потому, что это он довел дело до войны.

Выглядел он неважно, все время подкашливал и не мог скрыть какой-то своей грусти и апатии. Выглядел Путин как ребенок, который долго хотел какую-то игрушку, наконец ему ее купили, он поиграл полчасика и понял, что это не то, что он хотел, и что на витрине она выглядела заманчивее, чем оказалось при реальном контакте…

Украинцы, как обычно, ответственности за эту атаку на себя не взяли, но не отказали себе в удовольствии поглумиться над россиянами, которые сегодня весь день сообщали миру о том, что им совершенно не страшно, что они абсолютно спокойны и уверены в собственной безопасности. И я бы даже им поверил, если бы не то обстоятельство, что они это повторяли сегодня десятки раз и даже сейчас, когда я пишу этот пост, продолжают повторять, что им совершенно не страшно, и они ни сколько не переживают.

Еще сегодня МВД РФ возбудило уголовные дела в отношении Залужного и Сырского, и объявило их в розыск. Это сообщение не произвело на меня должного впечатления потому, что накануне я узнал, что Следственный комитет России проводит проверку по факту обнаружения в Калмыкии останков человека, который скончался предположительно во втором веке до нашей эры.

Вот это я понимаю - замах! А тут живые люди, наши современники… Тут никакой фантазии не надо, чтобы возбудить уголовное дело. Есть человек - есть дело. Как говорил отец российских силовиков Ф.Э.Дзержинский: “То что вы пока на свободе - это не ваша заслуга, это наша недоработка!"

Короче, силовики в тылу включили все свои креативные способности, чтобы придумать себе работу. Потому, что чем больше у тебя дел возбуждено, тем меньше шансов, что тебя отправят на передовую. А на передовую ой как не хочется. Поэтому и возбуждают дела про античные останки и про военачальников своего противника.

Кинутся тебя на фронт отправлять, а ты им: да вы что! У меня дело с неопознанным трупом. Сложное. Хрен распутаешь! Дело давнее, отпечатков нет, место преступления затоптали… Шутка ли - второй век до нашей эры… Одним словом, работы - непочатый край. То есть на фронт мне никак нельзя. Вы уж как-нибудь без меня…

Так что у меня, дорогие мои читатели, для вас есть хорошая новость: Россия бешеными темпами превращается в дурдом. И чем очевиднее клинические проявления безумия, тем меньше шансов, что россияне сами это признают. Нет дебилов, которые бы соглашались с тем, что они дебилы.

Как гласит моя любимая немецкая пословица: “Единственная вещь, которая есть у всех в достатке, это ум. Каждый считает, что уж чего-чего, а ума у него достаточно". Вот и Путин сегодня выглядел человеком, вполне удовлетворенным своим интеллектом. Чего уж говорить о Димоне Медведеве? Этот персонаж чуть ли не каждый день делится с нами его плодами. Кстати, чего-то сегодня не отличился… Не случилось ли чего? Переживаю…

Вот, собственно и все, о чем я хотел сегодня написать. И помните: наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!