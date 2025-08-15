'Хочу видеть быстрое прекращение огня': Трамп об ожиданиях от встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы достичь во время встречи с российским главой Путиным немедленного прекращения огня в Украине. Однако он не уверен, что это произойдет и если все пойдет плохо готов "развернуться и уйти".

Об этом Трамп сказал журналистам в пятницу на борту президентского самолета по дороге на Аляску. Он в очередной раз подчеркнул, что стремится прекратить убийства.

"Я хочу видеть быстрое прекращение огня. Я не знаю, будет ли это достигнуто сегодня, но я не буду доволен, если сегодня этого не произойдет", – отметил президент США.

Он добавил, что эта его позиция никак не связана с контекстом разговоров с европейскими лидерами.

"Европа не говорит мне, что делать, но она, очевидно, будет вовлечена в этот процесс, как и Зеленский", – сказал Трамп.

Он в очередной раз заявил, что стремится прекратить убийства несмотря на то, что все говорят о невозможности достижения этой цели на встрече с Путиным в Анкоридже.

Уже в полете Трамп дал интервью корреспонденту Fox News. Он ответил на вопрос о своих ожиданиях от встречи с Путиным.

Президент США отметил, что ожидает положительного результата. Если же его ожидания не оправдаются, то он готов "развернуться и уйти"

"Мы направляемся на встречу с Путиным на Аляску, и я думаю, что все пройдет очень хорошо. А если нет, то я быстро вернусь домой", – сказал Трамп.

Журналист уточнил, имеет ли в виду президент США, что если не будет договоренности, то Трамп уйдет.

"Да, я развернусь и уйду", – подтвердил глава Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ожидается, что саммит на Аляске начнется ориентировочно в 11:30 по местному времени (22:30 по Киеву). Сначала Путин и Трамп проведут разговор тет-а-тет с участием переводчиков, затем к ним присоединятся обе делегации.

В Белом доме накануне заявили, что Дональд Трамп "намерен задействовать все рычаги влияния, чтобы установить мир в Украине. И хотя он не хотел бы вводить новые санкции против России, но готов это сделать, так же как и привлечь другие инструменты, чтобы положить конец войне.

Сам Трамп после нынешнего саммита ожидает следующих переговоров уже с участием президента Владимира Зеленского.

