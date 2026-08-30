Хмара: У Минобороны дефицит финансирования в размере 27 млрд долларов, и ведомство ищет варианты решения

Министерство обороны Украины испытывает дефицит финансирования оборонных нужд в размере 27 млрд долларов. В то же время в ведомстве уже разработано несколько направлений, которые могут помочь покрыть эту потребность.

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Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара во время общения с журналистами. Информацию собрал OBOZ.UA.

Одним из вариантов в Министерстве обороны рассматривают возможность досрочного получения части европейского кредитного финансирования, предусмотренного на следующий год.

"Первое направление — досрочно получить часть европейского кредита, предусмотренного на следующий год", — отметил Хмара.

Еще одно направление предусматривает работу со странами, которые пока не присоединились к соответствующей финансовой рамке, а также со странами, которые могут увеличить свои взносы.

Министерство уже определило потенциальных партнеров, с которыми планирует вести отдельные переговоры по вопросам дополнительного финансирования.

Речь идет о привлечении средств на конкретные оборонные нужды Украины.

"Другое направление — работа со странами, которые еще не присоединились к этой финансовой рамке или могут увеличить взносы", — сказал он.

В частности, Украина должна объяснить, какие задачи стоят перед Силами обороны, какие проекты необходимы для их выполнения и каких результатов ожидают.

"Украина будет демонстрировать партнерам четкое видение и четкий план: какие задачи стоят перед Силами обороны, какие проекты для этого нужны, каких результатов мы должны достичь и в какие сроки", – подчеркнул Хмара.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что если Украина будет вести войну исключительно по старой, унаследованной от СССР модели боевых действий, и ограничиваться лишь зеркальным ответом на удары врага, победа в войне с Россией невозможна, считает новый министр обороны Евгений Хмара. Но у украинцев "есть реальный шанс победить", уверен он. Украине нужен собственный метод ведения войны.

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