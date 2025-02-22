Говорили о нуждах ВСУ: Сырский провел встречу с генеральным инспектором Бундесвера. Фото

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер побывал в Украине с трехдневным визитом. На переговорах с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским они обсудили сотрудничество Киева и Берлина и военную поддержку украинской армии.

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Главком Вооруженных сил сообщил в Telegram, что проинформировал немецкого генерала об оперативной ситуации на фронте, мерах по переходу на корпусную структуру, подготовке воинов и потребностях в вооружении, боеприпасах, военной и специальной технике. "Выразил благодарность немецкому народу за непреклонную поддержку нашей борьбы с российской агрессией", – отметил Сырский.

Генералы также обсудили техническое обслуживание и ремонт военной техники ВСУ немецкого производства.

Бройер в свою очередь отметил: несмотря на начало переговорного процесса, в Украине продолжаются бои на линии фронта и ежедневные атаки РФ на мирных жителей.

Генинспектор Бундесвера рассказал, что застал работу украинской ПВО в столице. далее цитируем:

"Три дня в Украине. Вчера вечером над Киевом также велся сильный зенитный огонь.

Немецкие Gepard круглосуточно сражаются с дронами. Каждый день они спасают жизни и защищают город и его жителей от целенаправленных атак.

Почти три года назад Россия жестоко вторглась в Украину и вернула войну в Европу. Сотни тысяч погибли. Миллионы людей были перемещены. Их дома и города, их родина были жестоко стерты с лица земли.

Мой коллега генерал Сырский реалистично оценивает сложную ситуацию на фронте – беспилотную войну из окопов.

Поддержка Германии здесь невероятно ценится. Но нужно больше. Крик о помощи слышен повсюду".

Бройер заверил, что ФРГ твердо стоит на стороне Украины и "оказывает военную поддержку материальными средствами, обучением и международной координацией – столько, сколько потребуется". В конце своего сообщения он написал: "Слава Украине!".

Как сообщал OBOZ.UA, 17 февраля стало известно, что Германия передала Силам обороны Украины новый пакет военной помощи. В него вошли бронеавто MRAP, САУ Zuzana 2, боеприпасы (в том числе для ПВО), дроны и прочее.

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