Говорили о формуле мира и не только: Зеленский провел переговоры с президентом Казахстана

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля провел телефонный разговор со своим коллегой из Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. Глава государства поблагодарил президента Казахстана за гуманитарную помощь, оказанную этой страной.

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Также Зеленский и Токаев обсудили прогресс в ходе работы по реализации украинской формулы мира. Подробности разговора сообщил сам президент Украины.

"Пообщались по телефону с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. В первую очередь поблагодарил за гуманитарную помощь, оказанную нашей стране. Проинформировал коллегу о результатах работы советников безопасности по реализации Украинской формулы мира и подготовительных мероприятиях перед проведением Глобального саммита мира", – отметил Зеленский.

Глава государства также рассказал коллеге о том, что 2 февраля в Киеве встречаются представители Международной коалиции за возвращение принудительно перемещенных украинских детей.

"В заключение обсудили активизацию двусторонних торгово-экономических отношений и политического диалога", – резюмировал Зеленский.

Напомним, 2 февраля в Киев с официальным визитом прибыли глава МИД Канады. В ходе брифинга она подчеркнула, что Оттава настроена на длительную поддержку Украины. В настоящее время Канада и Украина ведут переговоры по двустороннему соглашению о безопасности, которые уже "вышли на финишную прямую".