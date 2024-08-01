'Готовятся кадровые решения': Зеленский рассказал о результатах совещания со Шмыгалем

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку новых кадровых решений на уровне правительства. Глава государства в четверг, 1 августа, провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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Об этом Зеленский сообщил в своем традиционном вечернем обращении. По его словам, совещание со Шмыгалем он провел по результатам поездки в Харьков, Полтавскую область, Волынь и Ровно.

Как рассказал Зеленский, речь шла о восстановлении Украины. Это, по его словам, касается и завершения строительства объектов и ключевых приоритетов восстановления.

"А также людей, способных обеспечивать полную реализацию государственных задач", – сказал президент.

В этом ключе он добавил, что "на правительственном уровне готовятся кадровые решения".

Напомним, слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы устал от премьер-министра Дениса Шмыгаля и, вероятно, планирует уволить его, появились в СМИ 3 июля со ссылкой на анонимные источники "из команды Зеленского".

Во время пресс-конференции 15 июля Зеленскому задали вопрос, возможны ли кадровые перестановки в правительстве в ближайшее время. Президент ответил, что "мы занимаемся этим процессом" и что перестановки в Кабмине возможны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский не исключает, что увольнения и назначения в правительстве все же состоятся. Однако он не стал комментировать вероятную отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, которая повлечет за собой полное изменение состава правительства.