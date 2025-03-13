'Готовятся к колоссальному промышленному взлету': Бессмертный объяснил, как Германия, Франция и Британия поделят рынок производства оружия. Видео

На фоне заявлений чиновников Европейского Союза о создании объединенной европейской военной силы, которая будет обеспечивать безопасность Европы, ведущие страны готовятся к новому распределению рынка производства оружия. Создание такой военной силы требует введения единого оборонного фонда, откуда сила будет финансироваться. Именно поэтому Великобритания, Германия и Франция уже ведут дискуссию о том, кто будет основным потребителем Европейского оборонного фонда.

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Как отметил в подкасте OBOZ.UA "Анализ событий" украинский дипломат, кандидат политических наук Роман Бессмертный, именно эти страны "разделят рынок производства оружия". Он уточнил, что данная дискуссия еще не попадает в средства массовой информации, однако к выводу, что Европу ожидает перераспределение оружейного рынка, можно прийти сугубо логикой.

"Как сказал один из талантливых британских журналистов, приходит время, когда автомобили Мерседесы некому будет покупать, а вот немецкие танки будут приобретены с удовольствием. И потому Германия готовится к колоссальному промышленному взлету, особенно благодаря тому, что у нее один из лучших в Европе оборонно-промышленный комплекс", – рассказал дипломат.

Роман Бессмертный подчеркнул, что немецкое оружие "не просто великолепно, оно конкурирует с лучшими образцами, производимыми в США".

"То есть Германия уже готова предложить на европейский рынок колоссальный массив качественного оружия, начиная от бронетехники и заканчивая стрелковым оружием", - отметил он.

В свою очередь, "французы имеют прекрасную авиацию и системы артиллерийского обеспечения", которыми они намерены обеспечивать рынок оружия. А Великобритания "возьмет на себя флот".

Указанные страны уже ставят эти вопросы – спрос, сбыт и т.д. – в повестку дня. В свою очередь, это положительно сказывается на помощи Украине.

"Ибо как раз в Лондоне, Париже и Берлине понимают, что первое, что нужно сделать – это обеспечить Украину, чтобы она могла прикрывать сейчас Европу. А в это время Европа должна выстраивать и наращивать свою автономную систему безопасности и обороны", – пояснил Роман Бессмертный.

Как сообщал OBOZ.UA, ведущий европейский производитель боеприпасов, компания Rheinmetall собирается перепрофилировать два своих автомобильных завода в Германии на производство преимущественно оборонного оборудования.

На это решение повлиял ожидаемый рост оборонных потребностей и расходов в Европе на фоне политической напряженности в США из-за войны в Украине.

Кроме того, Rheinmetall расширяет свое присутствие и в нашей стране. В 2026 году в Украине заработает завод концерна по производству боеприпасов. У нас уже действует предприятие Rheinmetall, ремонтирующее технику; также строится завод, который будет производить БК, следующим в Rheinmetall хотели бы открыть в Украине завод для изготовления зенитных систем.

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