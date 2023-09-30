Государственная система не готова к тому количеству психологических проблем, которые будут у нации, — военнослужащий Юрий Гудыменко

Психологические травмы стали новым вызовом для государства. Украине необходимо эффективное планирование реабилитации гражданских и военных, нуждающихся в психологической поддержке.

Об этом в интервью каналу "Эспрессо" рассказал военнослужащий ВСУ и глава ОО "Українське об’єднання "Мрія" Юрий Гудыменко.

"Проблема состоит в том, что психологические травмы будут у всех: у военных и гражданских, ведь многие находились под обстрелами. Мы сейчас не готовы к этому, система не рассчитана на такое количество. Ведь это касается в целом всех сфер. У нас не хватает. психологов, психиатров Надо начинать с тяжелых случаев, поскольку во время любой большой войны переполнены не только госпитали и кладбища, но и психиатрические больницы, прежде всего военными, которые увидели ад с той стороны, и не выдержали этого. Нам нужно сейчас выяснить для себя: достигли ли психология и психиатрия сейчас немного большего, чем это было в советское время?" – подчеркнул Юрий Гудыменко.

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По словам военнослужащего, недавно Украина получила грант на строительство зданий для психиатрических учреждений.

"Но снова планируется строить огромные, как в советском союзе, "монстры-психушки", где пациенты лежат фактически друг у друга на головах. Это им не помогает, а делает только хуже. Они делятся друг с другом пережитым, но у каждого есть только проблемы. Нам нужно переходить на систему, которая есть в Европе и США, когда это по большей части небольшие здания, окруженные парком. Немного пациентов, за каждым есть уход. Они расположены не в больших городах, по за населенными пунктами. Это намного эффективнее. Возможно, не так красиво для картинки: нет 20-ти этажного здания, где можно "ленту" перерезать. Но так гораздо эффективнее, и нужно оно на вчера", – подытожил Гудыменко.