Городской голова Брюсселя посетил выставку ГОЛОСА Музея 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова в Киеве

Филипп Клоз – мэр города Брюссель, столицы Бельгии и административного центра Европейского Союза – посетил Киев. Во время визита господин Клоз посетил выставку ГОЛОСА, которая открыла мультимедийное пространство Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Филипп Клоз ознакомился с выставкой, цель которой – проявить глубину и силу человеческих историй и отрефлексировать события войны. Мэр Брюсселя пообщался с Андреем Палатным, линейным куратором выставки, и Дианой Поповой, генеральным директором Музея истории города Киева, в котором проходит экспозиция.

"Европейцы отмечают, что именно через культуру возможен выход и восстановление страны после нашей победы, в которой они не сомневаются", — отметила Диана Попова, комментируя визит политика в Музей.

Это уже третья поездка господина Клоза и его команды в украинскую столицу во время полномасштабного вторжения с целью передачи европейской помощи. Еще в 2022 году Филипп Клоз отмечал, что бельгийцы будут поддерживать и помогать украинцам в их героической борьбе за свою государственность и свободу.

Мультимедийное пространство Музея "Голоса Мирных" представляет часть 100-тысячной коллекции Музея, которая является крупнейшим в мире архивом историй украинцев о войне из первых уст. Линейный куратор выставки ГОЛОСА – Андрей Палатный, автор концепции – Владислав Троицкий.

Посетить выставку можно бесплатно в Музее истории города Киева до конца мая по адресу Киев, улица Богдана Хмельницкого, 7.

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