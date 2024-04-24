Гончаренко стал первым нардепом, которого РФ хочет 'судить за терроризм'

Народный депутат Алексей Гончаренко будет судить в России по трем статьям. Московский военный суд начал рассмотрение дела против него.

Об этом нардеп написал в Telegram.

"Россияне инкриминируют мне распространение военных "фейков" по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и разжигание ненависти (п. "а") ч. 2 ст. 282 УК РФ), – отметил Гончаренко.

Известно, что максимальное наказание по этим статьям составляет до 15 лет лишения свободы.

"Очень приятно быть первым народным депутатом, которого судят за военные преступления в РФ. С нетерпением жду приговора! Такое почетное звание имеет не каждый, – написал Гончаренко.

Ранее Росинформмониторинг добавил Гончаренко в список экстремистов и террористов России.