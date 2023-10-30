Я совершенно не удивлен ростом антисемитизма в РФ. На самом деле он-то и не исчезал никогда. Я не удивлен ростом атисемитизма в мире. Он тоже никуда не исчезал. Более того, если пустить в свою страну миллионы исламских маргиналов, картина будет маслом – не вытрешь. Быть толерантными к мракобесам и лояльными к убийцам – весьма спорное решение. Рано или поздно разбушевавшиеся пятнистые обезьяны постучат в вашу дверь. Может быть, когда евреи закончатся. А, может быть, и до того, не дожидаясь, так сказать, победы над мировым сионизмом.

Если Европа и Америка не сделают выводов и не прекратят заигрывать с маргиналами и леваками, катастрофа обязательно случится. И в огне будущей войны, уж поверьте на слово, сгорят не только лица еврейской национальности и иудейского вероисповедания.

Зло, не выкорчеванное с корнем, разрастается и крепнет. С ним не надо пытаться договориться. Бесполезно. Не хочу каркать, но у меня дурные предчувствия по поводу "мудрости" цивилизованного мира. Головы гуманистов прекрасно смотрятся на стенах взятых дикарями городов.