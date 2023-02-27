Блог | Виктор Швец: Год полномасштабного вторжения: что дальше задумал Путин

Майже увесь світ відзначив перші роковини повномасштабної війни путіна проти України. Ця війна все більше і більше набуває ознак світової війни, оскільки все більше і більше почала впливати на світопорядок в цілому, який путін своєю агресією проти України, зухвало зруйнував.

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У зв’язку з цим, достатньо красномовним свідченням, подією світового масштабу є голосування на Генасамблеї ООН формули миру президента Зеленського. Путін докладав максимум зусиль, щоб як можна применшити результати цього голосування.Не вийшло.

Світова спільнота переважною більшістю - країн членів ООН підтримала формулу миру Зеленського, який засуджує агресію росії і передбачає вимоги до росії: негайно припинити цю агресію і вивести свої війська за межі міжнародно-визнаних кордонів України. Цю резолюцію підтримали 141 країна і тільки 7 країн проголосувало проти. Навіть Китай не підтримав путіна і утримався при голосуванні. Тріумфальне голосування на Генасамблеї ООН засвідчило повну і неухильну підтримку України у її справедливій війні з росією.

Як зазначає The New York Times "Під час засідання Ради Безпеки в Нью-Йорку, щоб обговорити війну, протестувальники тримали опудало президента Росії Володимира В. Путіна із закривавленими руками. У Брюсселі сотні людей зібралися під морозний дощ біля Європейського парламенту, щоб розгорнути гігантський український прапор, заспівати гімн України та скандувати "Слава Україні". В багатьох країнах Європи, в яких перебуває велика кількість українців, які вимушено залишили свою країну, рятуючи своїх дітей, теж пройшли численні акції з засудженням агресивної війни путіна і на підтримку героїчної боротьби українського народу проти загарбників.Так світ відзначив першу річницю війни.

Незадовго до цієї річниці путін звернувся до федеральних зборів з черговим посланням. Незважаючи на певний ажіотаж, який навмисно нагнітали кремлівські пропагандисти, нічого нового путін не сказав і усі очікування якоїсь сенсації були марними. Навпаки , світ побачив втомленого, виснаженого диктатора, який остаточно втратив лідерські якості і все, що він говорив було непереконливим і майже нікого не цікавило. Уся ця подія більше нагадувала якийсь ритуал, можливо, остаточні похорони колись харизматичного лідера великої країни.Але, насправді путін прощався з країною, як незаперечний лідер і це було його вже останнє звернення до федеральних зборів, як президента росії.

Для мене особисто, найбільш важливим меседжем путіна у цьому зверненні були його гарантії про те, що вибори предидента росії пройдуть у визначені Конституцією строки.В той час, коли іде повномасштабна війна, коли в країні оголошена мобілізація, путін нічого не сказав про цю війну, коли він збирається її закінчити і він несподівано для багатьох запевнив, що вибори президента росії відбудуться в визначені строки, тобто 17 березня 2024 року.Була досить несподіваною і миттєвою реакція деяких кремлівських прислужників, керівників фракцій у держдумі, які завірити путіна про те, що з урахуванням ситуації в країні вони відмовляться від традиційної участі у виборах, зазначивши, що підтримують путіна і не вважать можливим виставляти свої кандидатури на чергових виборах.Є ще деякі важливі обставини, як внутріросійського характера, так і міжнародного, які свідчать про те, що путін остаточно прийняв рішення про передачу влади, але підбирає зручний момент, щоб про це повідомити. Причин для цього багато, але головна - війна.

путін зрозумів, що війну він вже програв у тому вигляді, як планувалось і що буде далі - невідомо.

З кожним днем внутрішнє життя в росії погіршується, це вже починають усвідомлювати навіть палкі прихильники путіна. Мобілізація, хоч формально, начеб то не дуже вплинула на настрої людей в росії - призовники продовжують добровільно йти на смерть, але психологічно надзвичайно негативно впливає на населення.Населення росії почало реально боятися можливої війни, яка все частіше і частіше заходить в кожний дім, в кожну сім’ю.В такій ситуації путін розуміє, що провести операцію по транзиту влади, буде надзвичайно складно.У разі початку широкомасштабного контрнаступу ЗСУ в росії може розпочатись хаос, який може перерости в громадянські протистояння.

В цьому випадку провести спокійно транзит влади вже не вдасться, але й далі залишатись президентом росії путін вже не зможе.Путін поки що ще контролює і центральну владу, і губернаторів, але з кожним днем йому це буде важко робити. Ще невідомо чи зможе він провести вибори губернаторів восени цього року.

Масштабна поразка путіна у війні навіть тактичного характеру, може призвести до державного перевороту в кремлі, в результаті якого путін втратить і владу, і життя. Саме тому він усвідомив, що у нього немає більше резерву часу, йому необхідно діяти.Отже, яким чином і коли путін може передати владу своєму наступнику і як він може зберегти контроль над цією особою.Тільки короткі тези з невеликою мотивацією.

1)Головною і фактично єдиною умовою для реалізації плану передачі влади наступнику, путіну необхідний мир, тобто необхідно зупинити бойові дії в Україні та встановити на певний час перемир’я.

2)Важливим фактором для реалізації цього плану є Китай. Можна з великою ймовірністю передбачати, що План миру, який нещодавно запропонував Китай - синхронізований з планами путіна.

путін відводить виняткову роль, яку може зіграти Китай у встановленні перемир’я.Незважаючи на те, що Україна, США та інші партнери України фактично відхилили цей план Китаю, оскільки він переслідує інтереси путіна, Китай буде наполегливо просувати його для реалізації. Не можна виключати, що Сі Цзіньпін може запропонувати бути особистистим посередником між росією і Україною.

3)Президент Франції Е.Макрон і канцлер ФРН О.Шольц вже запропонували Україні повернутись до мирних переговорів з путіним

.4)Якщо путіну, спільно з Китаєм вдасться нав’язати Україні мирний процес, тобто зупинення бойових дій, то путінська пропаганда переконає населення росії в черговій перемозі путіна, адже путін зупинив кровопролиття і вбивства росіян в Україні

5)Після того як будуть зупинені бойові дії і розпочнуться мирні переговори, путін відправить у відставку увесь склад уряду росії і усе вище військове командування збройних сил росії.

6)За допомогою кремлівської пропаганди, головним винуватцем невдалої війни в Україні буде проголошений уряд в цілому і вищі військові керівники - міністр оборони Шойгу, начальник генштабу Герасімов.

7)Новим прем’єр-міністром росіі буле призначена особа, яка буде схвально сприйнята російським населенням, авторитарний керівник і герой минулих воєн. Така особа може консолідувати російське суспільство, що ображене і принижене невдачами у війні з Україною. Вони побачать в цій особі свого героя, який забезпечить успіх у подальших воєнних діях в Україні.

Якщо цій особі вдасться підняти бойовий дух російських військ і значно мілітаризувати життя росіян, ця особа може буде висунута путіним кандидатом в президенти росії. Його кандидатура фактично буде безальтернативна, можливо йому у спарінг партнери випустять Зюганова, який буде більше агітувати за кандидата від путіна, ніж за себе.

8) Якщо ця особа проявить себе на посаді прем’єр-міністра і не буде створювати в подальшому путіну загрози, саме ця особа буде призначена путіним своім "приємником" і майбутнім президентом росії.Цією особою може бути 50 - річний, Герой росії, генерал - полковник, губернатор Тульської області О.Дьомін, його на посаді прем’єр-міністра може змінити Дмитро Патрушев, як ставленик феесбешно-силового середовища.

9)У цьому випадку путін займе іншу найвищу посаду в росії - голова держради.

10)Можна з великою впевністю говорити про те, що кандидатура Дьоміна буде підтримана, як військово- феесбешним середовищем, так і населенням росії. Саме ця кандидатура на відміну від інших, зможе не допустити громадянської війни в росії. Виборцям росії потрібна сильна і жорстока рука, яка зробить країну ще більш тоталітарною і остаточно обмежить навіть незначні права і свободи, які путін зберіг. О.Демін забезпечить максимальний контроль над публічним життям і суспільною свідомістю.

11)У разі якщо новому президенту росії вдасться заморозити воєнні дії в Україні та імітувати переговорний мирний процес з Україною до виборів президента США в листопаді 2024 року і якщо завдяки максимальним зусиллям російської влади, президентом США буде обрано Дональда Трампа, то Росія зможе розраховувати на зміну політики США щодо України і НАТО, що стане запорукою швидкого завершення війни на умовах росії.

Цей ймовірний план транзиту влади в росії, який мабуть розпочав реалізовувати путін, для декого виглядає фантастичним, але якщо уважно його проаналізувати і співставити деякі події, що вже почали відбуватися, то не такий він вже і фантастичний. А хіба повномасштабна війна з Україною, не виглядала як божевілля чи фантастика?

Сподіваюсь, що влада України і наші друзі та партнери в повній мірі розуміють можливість і такого сценарію, повністю контролюють ситуацію і не допустять такого розвитку подій.