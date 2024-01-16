Главным конкурентом Трампа от республиканцев может стать 'проукраинский' кандидат Ники Гейли: что известно

В первой половине января 2024 продолжает обостряться электоральная борьба за выдвижение на президентские выборы США среди кандидатов от Республиканской партии. Новый поворот ситуация приобретает после того, как эксгубернатор Нью-Джерси Крис Кристи снял свою кандидатуру с участия в праймериз. Поэтому основания полагать, что это может помочь Ники Гейли успешно конкурировать с Дональдом Трампом за победу в праймериз. Для Украины это приобретает особую важность ввиду "проукраинской" позиции самой Ники Гейли, о чем раньше подробно писало наше издание.

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Ники Гейли может начать борьбу с победы в Нью-Гэмпшире

Фактически, по данным опросов экс-губернатор Южной Каролины Ники Гейли, которая борется за возможность стать кандидатом в президенты США от республиканцев отстает в штате Нью-Гэмпшир всего на несколько процентов. По свидетельству американской прессы, многие избиратели, а также финансовые доноры после снятия Кристи собираются поддержать Гейли в Нью-Гэмпшире. В частности, это могут быть дополнительные 6-8%, что позволит сравниться с Трампом. Именно в штате Нью-Гэмпшир праймериз проходят первыми, поэтому потенциальная победа может предоставить Ники Гейли позитивную динамику для борьбы за симпатии в других штатах. Следующим после Нью-Гэмпшира будет предвыборный съезд республиканцев в Южной Каролине, где Гейли недавно была губернатором. Поэтому есть основания, что она сохранила достаточно влияния, чтобы рассчитывать на победу в своем бывшем штате. Стоит отметить, что сам Дональд Трамп отреагировал на снятие Крисом Кристи своей кандидатуры, пытаясь в своих публичных выступлениях завоевать симпатии его поклонников. Даже сокрушительная критика самого Трампа, активно применившаяся Кристи, не остановила экс-президента от попыток отвоевать электорат своего конкурента.

Для конкуренции Трампу Гейли предстоит опередить Рона Десантиса

Перед Ники Гейли стоит задача максимально активизировать свою избирательную кампанию, привлекая к этому все возможные медийные ресурсы. Ее имя должно ассоциироваться с успехами на праймериз в первых штатах, причем их должно быть как можно больше до 5 марта 2024 года. Этот день в политической практике США называется "супервторник", день, когда одновременно в нескольких ключевых штатах проводятся праймериз Республиканской партии. Также необходимо обратить внимание на результаты публичных дебатов между основными соперниками Трампа на праймериз – Ники Гейли и Рона Десантиса, ведь фактически это дебаты за возможность стать главным конкурентом Дональда Трампа. По данным американской прессы, в опросах дебаты трижды выигрывала Ники Гейли, а последние выиграл Рон Десантис. Следовательно, фиксируется определенный паритет между Гейли и Десантисом, который может измениться с первыми результатами праймериз в отдельных штатах.

Опросы свидетельствуют о высоких уровнях симпатий избирателей к Ники Гейли

Также большое внимание исследователей привлекают результаты опроса по голосованию избирателей на президентских выборах в США в различных вариантах участников, обнародованных каналом CNN. Они зафиксировали равные результаты по 45% у Джо Байдена и Рона Десантиса. В случае участия Байдена и Трампа – экспрезидента побеждает действующего главу Белого дома на 4% – 47 процентов против 43. Но самый интересный результат оказался в случае борьбы на выборах Джо Байдена и Ники Гейли. В этом случае избиратели отдали 51% голосов Гейли и только 34 – Байдену.

Следовательно, можно подытожить, что американский политикум оказался в чрезвычайно интересном положении. С одной стороны, от республиканцев на выборы рвется очень популярный, но очень токсичный и непредсказуемый Дональд Трамп, а с другой – вполне приличная и умеренная Ники Гейли, которая может стать первой женщиной-президентом в истории Соединенных Штатов Америки. Кроме того, ее решительная позиция по поддержке Украины заставляет наших соотечественников болеть именно за нее. В противном случае мы рискуем получить Джо Байдена, который не способен решиться на диверсификацию военной помощи Украине для уничтожения российских оккупационных войск на нашей территории. Победа Трампа вообще может означать прекращение помощи Украине, что совершенно недопустимо с точки зрения экзистенциальных угроз Европе и Западу в целом.