Главный соперник Орбана прибыл с визитом в Киев и почтил память погибших в войне с Россией. Фото

Главный соперник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр 11 июля прибыл в Киев. В столице он почтил погибших защитников Украины у стены памяти на стенах Михайловского златоверхого монастыря.

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Об этом он сообщил в своем Facebook. Политик отметил, что детали о своей поездке в Киев сообщит впоследствии.

"В Киеве, у стены памяти десяткам тысяч украинцев, погибших в войне", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что венгерский премьер Виктор Орбан избежал визита к стене памяти во время своей поездки в Киев, хотя она находится недалеко от венгерского посольства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Петер Мадяр осудил атаку России на больницу "Охматдет" в Киеве и организовал сбор средств на помощь медучреждению. Также он анонсировал, что приедет в Украину. Он отметил, что армия РФ атаковала ключевую детскую больницу в Киеве, в то время как Орбан три дня назад был в Москве с "мирной миссией".

Сам Орбан отреагировал на удар России по "Охматдету" только через сутки после обстрела – и после поста Петера Мадяра. Орбан прямо не осудил Россию и не выразил соболезнования жертвам, в то же время призывал мировых лидеров "отказаться от политики войны" и побуждать Россию и Украину к прекращению огня и мирным переговорам.

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