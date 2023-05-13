Влиятельные политики и медиа пытаются объяснить Байдену, что ожидаемую контратаку ВСУ не следует называть решающей, и Киеву действительно нужно дать все, что нужно, чтобы эффективно выпроводить оккупантов из Украины.

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Червоні лінії у постачанні зброї існують лише у свідомості американських політиків, і чим швидше вони це зрозуміють, тим успішнішою буде українська кампанія, - ось один з найхарактерніших меседжів цього тижня.

– Потрібно негайно поставити Києву техніку та озброєння, це слід "зробити якнайшвидше, тому що всі коливання минулого були марною витратою дорогоцінного часу", – президент Литви Гітанас Науседа: Заходу необхідно перейти всі "червоні лінії" у військовій допомозі Києву та надати нашій країні бойові літаки та ракети великої дальності, "якщо РФ переможе у війні в Україні, то атакує й інші країни Європи.

– "Перед кожним рішенням про передачу Києву нової категорії озброєння США та НАТО мають пройти три етапи заперечень та виправдань", – пише американська Atlantic, закликаючи негайно передали Україні винищувачі F-16, системи РЕБ та ракет. "Чим швидше Україна отримає доступ до F-16, тим швидше вона зможе набагато ефективніше вести війну".

– Уряд Нідерландів разом із партнерами розглядає можливість надання Україні винищувачів F-16, – прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, – перемовини щодо можливості передачі бойових літаків ведуться з країнами Європи та Сполученими Штатами. На підтримку передачі літаків виступив і президент Чехії Петр Павел.

"Або пан, або пропав", – саме так треба розуміти термін "вирішальний контрнаступ України", запущений деякими європейськими експертами. Проактивні друзі України кажуть, що не можна розглядати атаку як одноразову дію, і ЗСУ потрібно допомагати до повної перемоги, а не до початку контрнаступу.

Американська PBS потролила держсекретаря Ентоні Блінкена: мовляв, ви от кажете, що забезпечили всім необхідним для контрнаступу, а Володимир Зеленський озвучує велетенський список потреб: "Хто правий?". Блінкен вперше відреагував без відмовок: "Якщо є прогалини, якщо є нестачі, вони нам скажуть, і ми докладемо всіх зусиль, щоб їх виправити".

Найімовірніше, перші літаки Україні може передати Велика Британія. По-перше, саме уряд його величності зараз заступив на роль найбільшого друга України, доки США занурилися в холодну війну 2.0. По-друге, міністр оборони Великобританії Бен Воллес ще в лютому вивчав можливість передачі винищувачів Typhoon (здатних нести, до речі, передані нам ракети Storm Shadow).

Ранувато ще зводити очі до неба, очікуючи західні винищувачі. Розпочалася лише перша фаза цієї операції: зміщення акцентів. Станом на зараз США фактично всю відповідальність за долю війни переклали на Україну, мовляв, ми дали все потрібне, і подивимося, як вони справляться. Тоді як обʼєктивно, перемога над ворогом з наявними ресурсами стане скоріше везінням Сили Оборони України, ніж закономірністю. Тому Заходу також треба трішки попрацювати зі своїми уявними червоними лініями.

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